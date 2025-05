"Nie ma mojej zgody". Hołownia krytykuje Trzaskowskiego

Arleta Zalewska i Konrad Piasecki o tajemniczej kopercie Źródło: TVN24

To już ostatnia prosta kampanii wyborczej. Za nami ostateczne starcie w debacie, w której udział wzięli wszyscy kandydaci na prezydenta. Wiele emocji wzbudziła tajemnicza koperta, którą Rafał Trzaskowski wręczył Karolowi Nawrockiemu. Już wiemy, co w niej było. Szymon Hołownia skrytykował Trzaskowskiego za to, że przy tej okazji pokazał dane pana Jerzego, od którego kandydat PiS w niejasnych okolicznościach przejął kawalerkę. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze polityczne wydarzenia wtorku.

Kluczowe fakty: Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się już w niedzielę 18 maja.

Śledzimy aktywności kandydatów w ostatnim tygodniu kampanii.

Sylwetki wszystkich kandydatów znajdziesz w naszym serwisie wyborczym

W poniedziałek odbyła się ostatnia przed pierwszą turą debata prezydencka. Tym razem wzięli w niej udział wszyscy zarejestrowani kandydaci. Tak relacjonowaliśmy ją w tvn24.pl.

Już tylko dzisiaj można składać wnioski o ujęcie w spisie wyborców w obwodach głosowania za granicą. Można to zrobić zarówno pisemnie, jak i elektronicznie.

Właśnie pojawiły się nowe informacje ( )