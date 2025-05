Najpierw "oszczędzanie", później krytykowanie. Co Mentzen mówił o Nawrockim?

Mentzen: zamierzam pomóc naszym wyborcom podjąć decyzję w drugiej turze Źródło: TVN24

Sławomir Mentzen do pewnego momentu, jak sam przyznał, "oszczędzał" Karola Nawrockiego. Ale kiedy na jaw wyszła sprawa jego mieszkania, kandydat Konfederacji oświadczył, że "nie będzie bronił tego, co robi Nawrocki". We wtorek Mentzen ma ogłosić, komu udzieli poparcia w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Kluczowe fakty: Posłowie Konfederacji wymijająco odpowiadają na pytania o to, czy partia poprze któregoś z kandydatów w drugiej turze.

We wtorek lider Konfederacji ma ogłosić komu udzieli poparcia w decydującej rozgrywce.

Sławomir Mentzen niedawno krytycznie odniósł się do sprawy mieszkania Karola Nawrockiego.

Znamy już oficjalne rezultaty pierwszej tury wyborów prezydenckich. Kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 procent głosów, zaś kandydat PiS Karol Nawrocki - 29,54 procent. Wobec wyrównanych wyników zwycięzców, którzy 1 czerwca zmierzą się w drugiej turze, oba sztaby zastanawiają się, skąd pozyskać poparcie. Kluczowe może okazać się poparcie ze strony Sławomira Mentzena, który w niedzielnych wyborach zajął trzeciej miejsce.

Na kandydata Konfederacji w tych wyborach zdecydowanie postawili młodzi. Kandydat Konfederacji wygrał zarówno w grupie wiekowej 18-29 lat z wynikiem 34,8 procent (drugi Adrian Zandberg dostał 18,7 procent głosów), jak i grupie 30-39 lat, w której na Mentzena zagłosowało 24,8 procent wyborców (drugi Rafał Trzaskowski otrzymał 21,6 procent głosów).

Nawrocki zabiega o poparcie Mentzena

Karol Nawrocki już podczas niedzielnego wieczoru wyborczego zwrócił się do "doktora Sławomira Mentzena i do wszystkich wyborców Konfederacji". - To czas na uratowanie Polski - powiedział.

Mentzen poinformował, że we wtorek na konferencji prasowej powie, komu udzieli poparcia w drugiej turze wyborów.

Zapraszam na jutro na 12:00 na konferencję prasową w Sejmie.



— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 19, 2025

Mentzen o Nawrockim: zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą

Jednak w ostatnich dniach przed pierwszą turą Mentzen kilka razy krytycznie wypowiedział się o Nawrockim, przede wszystkim w związku ze sprawą jego mieszkania.

6 maja, kiedy na jaw wyszły kolejne informacje z tym związane, napisał na X, że "Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą". "Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek wrażliwością społeczną. Tymczasem cały PiS tego broni. I to co godzinę w inny sposób, bo wersje obrony zmieniają się cały czas" - czytaliśmy wówczas w jego wpisie.

Jednocześnie zapewniał, że "nie będzie bronił tego, co robi Nawrocki". "Może u was w PiS, tak jak w PO, toleruje się dowolne świństwa, tylko dlatego, że zrobił je ktoś od was, ale to nie jest normalne" - dodał.

Jednocześnie Mentzen przyznał wtedy, że dotychczas "oszczędzał" Nawrockiego, a ostrze jego ataku było wymierzone w Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska.

"Całą kampanię atakowałem Trzaskowskiego i Tuska. Bo sobie na to zasłużyli. Oszczędzałem Nawrockiego, pomimo tego, że nie wydawał się najlepiej wybranym kandydatem. Ale są pewne granice, które Nawrocki, a wy razem z nim, przekroczyliście" - napisał.

Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być…
— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 6, 2025

Mentzen do PiS-u: nie byliście w stanie znaleźć jednego w miarę uczciwego człowieka

Tego samego dnia Mentzen opublikował też w sieci nagranie, w którym szczegółowo odnosił się do tej sprawy.

- Jest okazja przechwycić czyjeś mieszkanie za ułamek wartości. To wtedy w głowie miał Karol Nawrocki - komentował.

- W całym PiS-ie i w otoczeniu PiS-u nie byliście w stanie znaleźć jednego w miarę uczciwego człowieka, który nie ma za soba takich wałków - mówił.

