Były minister w rządzie PiS chce zostać prezydentem

- Dzisiaj do tych wszystkich obywateli mówię, że jest alternatywa, jest możliwość wyboru kogoś innego spoza układu partyjnego. Trzeba trochę odwagi, trzeba uwierzyć w to, że możemy przełamać ten imposybilizm - mówił Jackiewicz.

Dawid Jackiewicz to były poseł i były eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości . Do Prawa i Sprawiedliwości wstąpił w 2001 roku. W 2007 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego . Po raz kolejny do rządu wszedł już z nadania premier Beaty Szydło, stając na czele resortu skarbu w 2015 roku. Ministrem był przez dziesięć miesięcy, później resort skarbu zlikwidowano.

Wybory prezydenckie 2025

Czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta jest do 24 marca. Zgodnie z kalendarzem wyborczym na zgłaszanie kandydatów na prezydenta jest czas do 4 kwietnia do godz. 16. Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów z poparciem dla niego.