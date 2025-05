18. urodziny między pierwszą, a drugą turą wyborów. Co z głosowaniem?  

Jak oddać ważny głos w wyborach prezydenckich? Źródło: PKW

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Druga tura wyborów odbędzie się 1 czerwca. Kodeks wyborczy jasno określa, kto może wziąć w niej udział.

Czy osoby, które osiągają pełnoletność po pierwszej turze głosowania są do tego uprawnione?

Więcej o technicznej stronie wyborów przeczytasz w specjalnym serwisie wyborczym tvn24.pl.

Drugą turę wyborów prezydenckich zaplanowano na niedzielę 1 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7:00 do 21:00. Głos oddać mogą wszyscy dorośli Polacy posiadający czynne prawo wyborcze. Ponieważ niektórzy obywatele dorosłymi staną się pomiędzy pierwszą i drugą turą, w sieci zaczęły pojawiać się pytania o udział takich osób z rocznika 2007 w wyborach. Kiedy jest to możliwe?

Jak wskazuje Kodeks Wyborczy, prawo do wybierania posiada każdy obywatel Polski, który "najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat" i nie został pozbawiony praw wyborczych wyrokiem sądu. Wszystkie te osoby, które 18. urodziny świętują między 19 maja, a 1 czerwca mogą więc wziąć udział w nadchodzącym głosowaniu. Warto jednak, by przed udaniem się do lokalu wyborczego upewniły się, że zostały poprawnie dopisane do rejestru wyborców. Można to zrobić za pomocą aplikacji mObywatel lub poprzez kontakt z lokalnym urzędem gminy.

A co jeśli, ktoś ma 18 lat, ale nie odebrał jeszcze dowodu osobistego? To żadna przeszkoda. By potwierdzić swoją tożsamość przed komisją wyborczą, można też okazać jej członkom inny dokument ze zdjęciem, jak paszport czy legitymacja szkolna.

Kto nie może zagłosować w wyborach

Kto nie może wziąć udziału w najbliższych wyborach? Ci, którzy pełnoletniość mają uzyskać 2 czerwca i później, z głosowaniem będą musieli poczekać do 2027 roku, kiedy to będziemy wybierać skład Sejmu i Senatu. W wyborach nie mogą też wziąć udziału osoby, które sąd pozbawił praw wyborczych. Do tego może dojść wskutek popełnienia niektórych przestępstw czy ubezwłasnowolnienia.

Jak wskazuje PKW, odnotowana w pierwszej turze wyborów prezydenckich frekwencja wyniosła rekordowe 67,31 proc. Uprawnionych do głosowania było ponad 29 milionów Polaków. PKW nie wskazuje dokładnie, jaki odsetek tych osób stanowili młodzi. Dane sondażowe mówią jednak, że spośród wszystkich osób między 18., a 29. rokiem życia do urn ruszyło ponad 72 procent. Była to druga najwyższa frekwencja, jeśli idzie o różne grupy wiekowe. Lepiej wypadli po tym względem tylko wyborcy z grupy 50-59.