Wybory prezydenckie 2020. Niecałe pół miliona głosów różnicy. Wyniki z ponad 99 procent obwodów

Szef PKW dodał, że brakuje także dziewięciu protokołów z zagranicy, które nie zostały wysłane do systemu protokołów obwodowych. To jeden protokół z Brukseli, sześć z Londynu i dwa z Manchesteru. Jak zaznaczył, trudno powiedzieć, kiedy te protokoły zostaną wprowadzone, bo prace tych komisji obwodowych jeszcze trwają. - Czy to będzie godzina 12 czy 16, w tej chwili ani te komisje nie są w stanie nam powiedzieć, ani my nie jesteśmy w stanie przekazać, o której będą – powiedział.