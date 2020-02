"Będziemy wyznaczać warunki gry, a nie czekać, co zrobi PiS"

Zdaniem lidera ludowców na konwencji Dudy "żadnej konkretnej propozycji do przodu dla Polski, dla Polaków nie było".

"Nie jest liderem, tylko jest podwykonawcą prezesa Kaczyńskiego"

Andrzej Duda "miał ogromne szanse zbudowania autentycznej wspólnoty Polaków", ale "tylko bardziej podzielił Polskę" - ocenił szef PSL. - I to podzielił w największym stopniu, od kiedy uzyskaliśmy pełną suwerenność, od 30 lat - dodał.

- Nie przeprowadził poważnych reform, do których się zobowiązywał - kontynuował Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem obecny prezydent "jest podporządkowany pod obóz polityczny, zamknął się w bańce".

"Jeżeli będzie dobra ustawa, to ją podpiszę"

- Jak wygram wybory, to przeprowadzę reformę ochrony zdrowia. Jeżeli rządzący nie będą chcieli jej przegłosować, to będą mieli - moim zdaniem - ogromny opór społeczny, bo Polacy chcą prawdziwej reformy ochrony zdrowia. Jeżeli wygram wybory, to będę korzystał ze swoich uprawnień nie tylko w zakresie polityki zagranicznej, nadzoru czy zwierzchnictw nad armią, ale w składaniu ustaw - zapowiedział kandydat ludowców na prezydenta.