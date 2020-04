Wyborcze wątpliwości w czasach pandemii. "Najciekawsze jest to, w jaki sposób zwrócić tę kartę"

Wybory w formie korespondencyjnej, do których chce doprowadzić obóz rządowy, rodzą wiele wątpliwości. Na przykład, jak odebrać tak zwaną kartę do głosowania, jeśli mieszka się gdzie indziej niż w miejscu zameldowania i w jaki sposób ją potem zwrócić.

W związku z tym, że zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie mają się odbyć tylko w formule głosowania korespondencyjnego, Polska Poczta ma wysyłać na adresy zameldowania tak zwane karty do głosowania. Jednak pojawiają się wątpliwości co do osób, których miejsce zamieszkania różni się od adresu zameldowania.

"Wezmę ją z resztą korespondencji, listów. Będzie tam na mnie czekać"

- Nie zdążyłem się przemeldować po przeprowadzce. Jeśli ta moja karta zostanie wysłana, to zostanie wysłana do mieszkania, w którym poprzednio mieszkałem. Zakładam, że tam, bo tam mam jeszcze meldunek - mówił.

Zwrócił uwagę, że nie wiadomo, czy tzw. karta do głosowania będzie wrzucana do skrzynki pocztowej przez listonosza, czy trzeba ją będzie odebrać tak, jak się odbiera pisma polecone. - Najciekawsze jest to, w jaki sposób zwrócić tę kartę: do skrzynki czy listonoszowi. Nie mam teraz takiej informacji - kontynuował.