Hołownia: nie mam kompetencji politycznych, ale wykazałem, że mam kompetencje w działaniu

- Chcę zmienić to, na co do tej pory patrzyłem jako obserwator, żeby to, co do tej pory kojarzyło się z kłamstwem, bagnem, pustymi obietnicami, zaczęło się znowu kojarzyć ze służbą, prawdą - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Przekonywał, że aby wystartować w wyborach musiał "postawić na szali wszystko", w przeciwieństwie do konkurentów. Dodał, że "chociaż nie ma kompetencji politycznych, to wykazał, że ma kompetencje w działaniu".

Jednym z kandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich jest dziennikarz, publicysta i fundator kilku organizacji pomagających dzieciom w Afryce Szymon Hołownia. Startuje on jako kandydat niezależny. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja, ewentualna druga tura - 24 maja.

"Musiałem zrezygnować ze wszystkiego"

O przebiegu kampanii Hołownia mówił w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Pytany, dlaczego zdecydował się ubiegać o najwyższy urząd w państwie, odpowiedział, że "chce zmienić to, na co do tej pory patrzył jako obserwator, żeby to, co do tej pory kojarzyło się z kłamstwem, bagnem, pustymi obietnicami, zaczęło się znowu kojarzyć ze służbą, prawdą i tymi wszystkimi pojęciami, które - kiedy składamy je z pojęciem polityka - uśmiechamy się z politowaniem".

Hołownia zapewniał, jego start w wyborach "to nie jest celebrycki kaprys". - W przeciwieństwie do moich kandydatów, zacnych przeciwników w tych wyborach, musiałem zrezygnować ze wszystkiego. Oni nie rezygnują - dalej są wicemarszałkami, posłami. Ja musiałem postawić na tej szali wszystko, żeby zacząć kandydować. I to zrobiłem - dodał.

Hołownia: chcę zmienić to, na co do tej pory patrzyłem jako obserwator TVN24

"Ktoś musi zrobić rzeczy po raz pierwszy"

Kandydat na prezydenta był również pytany, czemu wcześniej nie zaangażował się w politykę. - Chociaż nie mam kompetencji politycznych, to wykazałem (...), że mam kompetencje w działaniu - zapewnił. Na uwagę prowadzącego, ze kandydat na prezydenta powinien jednak wykazywać kompetencje polityczne, Hołownia odparł, że "sprawdza się bardzo dobrze w takim obszarze działalności, jakim jest łączenie ludzi ze sobą w trudnych sytuacjach i ukierunkowanie ich na wspólne działanie".

- Ja nie idę po rząd, ja nie chcę być ministrem ani prezesem Rady Ministrów. Chcę spróbować, żeby minister i prezes Rady Ministrów byli wybierani w 2023 roku (kiedy odbędą się następne wybory parlamentarne - red.) według innych kryteriów zapotrzebowania społecznego - mówił gość TVN24. - Widzę dziś, jeżdżąc po Polsce, że cała Polska potrzebuje innego rodzaju rozmowy, kontaktowania się ze sobą i tak utkwiła w tym partyjnym duopolu, że trzeba zacząć coś z tym robić od tego miejsca - kontynuował.

Jak mówił, "nigdzie na świecie nie jest tak, że jedyną drogą wejścia do polityki jest przejście całej tej drogi przez burmistrzów, sekretarzy gmin i tak dalej". - Utwórzmy precedens. Ktoś musi zrobić rzeczy po raz pierwszy. Proszę pozwolić ocenić Polakom 10 maja, czy są gotowi na takie rozwiązanie, czy nie - mówił Szymon Hołownia.

Raport tvn24.pl: Wybory prezydenckie 2020

mjz/adso

Źródło: TVN24