Hołownia odpowiada Kidawie-Błońskiej. "Bojkot wyborów to rezygnacja z praw obywatelskich"

"To władza powinna zrezygnować z szaleństwa i przełożyć wybory, a nie obywatele ze swoich praw" - stwierdził niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Odniósł się w ten sposób do wezwania swojej rywalki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która wezwała do bojkotu głosowania, jeżeli odbędzie się ono 10 maja. "Ten apel jest niemądry i tylko pogłębia konflikt polityczny" - ocenił z kolei kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak.