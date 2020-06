Rękawice, maski, płyny do dezynfekcji. Tak mają zostać przeprowadzone wybory prezydenckie

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego środków ochrony osobistej dla członków komisji wyborczych.

W projekcie rozporządzenia wymieniono przede wszystkim rodzaje środków ochrony osobistej, jakie mają zostać zapewnione pracownikom komisji wyborczych na czas wyborów prezydenckich, które mają się odbyć 28 czerwca.

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca TVN24

Rękawice, maski i płyn do dezynfekcji

Pracownikom komisji mają być zapewnione jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej każdemu członkowi tej komisji ich zmianę co godzinę, półmaski filtrujące FFP1 w liczbie zapewniającej każdemu członkowi tej komisji ich zmianę zgodnie z czasem używania tej maski określonym lub zalecanym przez producenta, przyłbice oraz płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej trzech mililitrów tego płynu na jednorazową dezynfekcję.

W projekcie znajdują się również zalecenia dotyczące powierzchni lokali wyborczych. Ma być ona dostosowana do liczby członków obwodowej komisji wyborczej oraz liczby innych osób, które będą przebywały w danym lokalu wyborczym, uwzględniając, że w lokalu nie powinna przebywać w tym samym czasie więcej niż jedna osoba na 15 metrów kwadratowych jego ogólnodostępnej powierzchni.

Ponadto organizacja stanowisk pracy członków komisji ma pozwalać na zachowanie między nimi 1,5 metra odstępu, a stanowiska mają być wyposażone w "nieprzepuszczalną barierę wykonaną z tworzywa nieprzepuszczającego powietrze, przy czym górna krawędź bariery ma znajdować się na wysokości co najmniej jednego metra powyżej strefy oddychania członka tej komisji".

Wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcja

Ponadto ministerstwo zaleca wymianę powietrza w lokalach poprzez "okna wyposażone w mechanizm pozwalający na ich otwieranie w łatwy sposób i wietrzenie lokalu, co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut oraz przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy". Według zaleceń dla komisji musi być również zapewnione "odrębne, zamykane pomieszczenie przeznaczone na dostarczone do obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które przechowywane są tam przez co najmniej 24 godziny od dostarczenia". Poza tym zalecana jest "stała praca instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej lub grawitacyjnej, jeżeli budynek jest w nie wyposażony".

W widocznym miejscu przy wejściu do komisji ma znajdować się płyn do dezynfekcji rąk. W projekcie przewidziano też dezynfekcję powierzchni i przedmiotów, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu, takich jak klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, czy włączniki światła. Mają być one regularnie przemywane płynem dezynfekcyjnym nie rzadziej niż co godzinę przez osobę ubraną co najmniej w rękawice ochronne oraz maseczkę.

Bez testów prewencyjnych

Na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz został zapytany, czy projekt rozporządzenia uwzględnia testy na koronawirusa dla członków komisji wyborczych.

- Na chwilę obecną w tych zaleceniach mówimy o tym, że każdy ma być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej. Nie ma potrzeby testowania prewencyjnego członków komisji wyborczych, tak jak nie ma potrzeby testowania prewencyjnego jakiejkolwiek grupy w tej chwili poza testami na Śląsku, gdzie mamy te ogniska i zakażenia bezobjawowe. Nie ma takich wskazań, żeby jakakolwiek grupa społeczna była testowana prewencyjnie - stwierdził Andrusiewicz.

