Troje kandydatów blisko remisu z prezydentem. Sondaż przedwyborczy

Bez rozstrzygnięcia w pierwszej turze

Ispos trafił w październiku

Ipsos jest trzecią co do wielkości firmą badawczą na świecie. W Polsce pracownia badała wybory do Parlamentu Europejskiego w latach 2014 i 2019, wybory samorządowe w 2014, wybory prezydenckie w 2015 oraz wybory parlamentarne w 2015 i 2019.