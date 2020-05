Senackie komisje zajmują się w poniedziałek ustawą dotyczącą głosowania korespondencyjnego. Senatorowie zwrócili się wcześniej o udostępnienie im szczegółów dotyczących kart do głosowania. Minister Aktywów Państwowych odpowiedział, że jego resort nie jest upoważniony do udzielania informacji w tej kwestii, a Poczta Polska zasłoniła się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Poniedziałkowe obrady rozpoczęły się po godzinie 11. To ciąg dalszy posiedzenia połączonych komisji z 28 kwietnia w sprawie ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego, którą uchwalił Sejm głosami PiS. Senackie komisje przerwały prace nad ustawą, by rząd mógł dostarczyć między innymi projekty aktów wykonawczych.

Senatorowie zapytali o druk kart do głosowania. Poczta Polska: to tajemnica przedsiębiorstwa

Szef komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (niezależny) poinformował, że wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin odpowiedział na wniosek komisji o udostępnienie projektów aktów wykonawczych do ustawy o wyborach korespondencyjnych. Wicepremier stwierdził, że do projektów poselskich nie ma obowiązku przedstawiania takich aktów, a ustawa była projektem poselskim.

W sprawie drugiego wniosku - udostępnienie korespondencji z Pocztą Polską w sprawie druku kart do głosowania, Sasin odpowiedział, że jego resort nie jest właściwy w odniesieniu do drukowania kart do głosowania, a podejmował jedynie działania w związku z decyzją premiera, adresowaną do Poczty Polskiej.