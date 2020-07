Sąd Najwyższy rozpoznał 62 protesty wyborcze

Zespół prasowy Sądu Najwyższego poinformował, że protesty wyborcze, w których zarzuty są tożsame i powtarzają się, są analizowane pod kątem możliwości połączenia do wspólnego rozpoznania. Na razie rozpoznano 62.

Łącznie do Sądu Najwyższego trafiło 5,8 tysiąca protestów wyborczych. - Do godziny 16 w poniedziałek rozpoznane zostały 62 protesty, w tym zarzuty trzech protestów zostały uznane za zasadne, lecz bez wpływu na wynik wyborów - przekazał Polskiej Agencji Prasowej Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

- W pierwszej kolejności rozpatrywane są protesty tak zwane indywidualne, a w dalszej kolejności Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN zajmie się protestami, w których zarzuty są tożsame, powtarzają się, które były składane według wzorów udostępnianych w różnych mediach i na stronach organizacji - przekazał Michałowski. Jak dodał "takie protesty są analizowane pod kątem możliwości połączenia do wspólnego rozpoznania".

Pierwsze protesty rozpoznano w czwartek

Już wówczas informowano o trzech uznanych za zasadne, lecz niemających wpływu na wynik wyborów. Protesty te dotyczyły pojedynczych wyborców, którzy w pierwszej turze wyborów głosowali za granicą - w Londynie, Manchesterze i Sztokholmie - a w drugiej turze chcieli głosować w kraju. Zgłosili w związku z tym u konsulów prośby o wykreślenie ze spisów wyborców i przesłanie zaświadczeń uprawniających do głosowania w drugiej turze w miejscu pobytu. Wyborcy ci do dnia wyborów nie otrzymali jednak takich zaświadczeń, co uniemożliwiło im udział w wyborach.