"Trzeba zaufać dobrym gospodarzom". Biedroń chce zwiększenia roli samorządów

"Będę dbał o wszystkie gminy, o nasze małe ojczyzny"

Zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem Polski, to w sprawach samorządu będzie zawsze stał po stronie tych, którzy dbają o zrównoważony rozwój całego kraju. - Żeby to samorządowcy mogli decydować o tym, na co przeznaczane są nasze środki. Dlatego też ważne jest to, by samorządowcy mieli większy wpływ na ogólnopolską politykę - dodał.