"Chaos, łamanie konstytucji i tuszowanie ciemnych interesów partyjnych". Biedroń ocenia rządy PiS

Polityka zagraniczna zaczyna się w domu, bo bezpieczeństwo to przede wszystkim sprawne państwo - mówił w sobotę na konwencji wyborczej w Świdnicy kandydat Lewicy na prezydenta, eurodeputowany Robert Biedroń. Poinformował, że jego doradcą do spraw bezpieczeństwa będzie były wiceszef resortu obrony Janusz Zemke.

- Gdy myślimy o bezpieczeństwie państwa przed oczami stają nam zwykle sojusze militarne, armia i służby. Ale to nie wszystko (…). Polityka zagraniczna zaczyna się w domu, bo bezpieczeństwo to przede wszystkim sprawne państwo, to przestrzegane prawo i działające instytucje demokratyczne, to transparentność w polityce, a nie jak jest dzisiaj: chaos, łamanie konstytucji i tuszowanie ciemnych interesów partyjnych - mówił Biedroń.