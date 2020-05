"Im szybszy termin, tym lepiej. 28 czerwca wydaje się rozsądnym terminem"

Problem jest to, że przecież nie wiemy nadal, czy te wybory się odbędą czy nie odbędą, jeśli się odbędą, to w jakiej formule i kiedy - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Robert Biedroń. Europoseł, mający być kandydatem Lewicy na prezydenta, ocenił, że "28 czerwca wydaje się rozsądnym terminem" na przeprowadzenie głosowania. - Dla mnie im szybszy termin, tym lepiej - dodał.

W środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ocenił, że ostatni termin, który pozwoliłby na to, by "6 sierpnia wybrany byłby i zaprzysiężony już prezydent, to 28 czerwca". - Jeżeli 28 czerwca odbędą się wybory, to wtedy, mimo wykorzystania wszystkich innych terminów, na przykład przez Sąd Najwyższy, i tak ten akt mógłby nastąpić - mówił. Jego zdaniem, "nie ma tutaj żadnej możliwości przeprowadzenia jakichkolwiek zmian".