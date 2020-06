W Warszawie i w Łodzi dowożą karty do głosowania. Poznaniacy skarżą się na kolejki

Poznań: W powodu reżimu sanitarnego wiążącego się z epidemią koronawirusa w lokalu wyborczym jednocześnie przebywać może nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe na jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej.

W niedzielę po południu lokalne media podały, że mieszkańcy Poznania skarżą się na zbyt długie kolejki do lokali wyborczych. Lokalne Radio Poznań podało, że w jednym z lokali na poznańskim Junikowie, wyborcy chcący oddać głos oczekiwali półtorej godziny.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I sędzia Krzysztof Józefowicz powiedział, że "rzeczywiście, w pojedynczych przypadkach, takie sytuacje miały miejsce".

Jak wyjaśniał, "główną przyczyną tych kolejek była po pierwsze wysoka frekwencja, po drugie – warunki lokalowe poszczególnych pomieszczeń, które nie pozwalają na zbyt dużą liczbę osób przebywających w danym momencie w lokalu".



- W niektórym przypadkach, na początku głosowania, niezbędna była też korekta, co do lepszej organizacji pracy komisji – dodał. Podkreślił, że tak też było właśnie w przypadku lokalu na Junikowie.



- Tam rzeczywiście była taka sytuacja, że ten czas oczekiwania był długi – i tam komisji udzielono wskazówek, co do lepszej organizacji pracy. Z tego co wiem, ten czas oczekiwania się skrócił, ale nie wiem, czy jest satysfakcjonujący – powiedział.



Józefowicz podkreślił, że obecnie skargi na zbyt długie oczekiwanie przed siedzibami komisji już się wyciszyły, ale – jak wskazał – "musimy mieć świadomość, że w tym roku to wszystko pójdzie wolniej i tak będzie do godz. 21".



- Być może teraz jest mniejsze spiętrzenie, ale obawiam się największej kumulacji jednak przed samą godz. 21 kiedy ludzie będą wracać z różnego rodzaju wypoczynku – zaznaczył.