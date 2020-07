Trzaskowski o debacie: dość ustawek, spotkajmy się na ubitym gruncie

Na spotkaniu w Szczecinku kandydat Koalicji Obywatelskiej po raz kolejny zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o udział we wspólnej debacie organizowanej przez TVN, TVN24, Onet i WP. - Warto porozmawiać o prawdziwych problemach, a nie tylko i wyłącznie klepać wyuczone formułki - powiedział Rafał Trzaskowski.

Jak wyjaśnił, osoby, które zarabiają do 30 tysięcy złotych, będą zwolnione z podatku. - Natomiast dla osób, które mają dochód między 30 a 65 tysięcy złotych ta kwota wolna od podatku będzie wynosić 8 tysięcy złotych - powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej. Podkreślił, że podobne zobowiązania składał prezydent Andrzej Duda, "ale niestety nie wykonał swoich obietnic".

- Stworzymy też taki system, który będzie zachęcał do tworzenia miejsc pracy, bo dzisiaj są one sprawą absolutnie podstawową - zapowiedział Trzaskowski. Jak dodał, również system podatkowy powinien być tak skonstruowany, żeby "nie opłacało się zatrudniać pracowników na umowy śmieciowe".

- Tak właśnie wyobrażam sobie podejście prezydenta do kwestii gospodarczych, a mianowicie współpraca z rządem, a nawet wymuszanie dobrych rozwiązań, które przychodzą z pomocą obywatelom i realizują zasadę nowej solidarności, czyli przede wszystkim upominają się o prawa tych, którzy są słabsi. A dzisiaj w momencie, kiedy śwat staje na głowie w czasie epidemii, tych którzy nie są pewni dnia jutrzejszego, jest niestety bardzo wielu - zauważył.

Trzaskowski: za mojej prezydentury system ułaskawień będzie przejrzysty

- Mogę zagwarantować, że ten system będzie przejrzysty i na pewno nie będzie służył do ułaskawiania koleżanek i kolegów - zapewnił.

"Mam nadzieję, że Szymon Hołownia odda na mnie głos z większą satysfakcją"

Trzaskowski odniósł się do słów Szymona Hołowni, który otwarcie przyznał, że będzie na niego głosował, ale - jak zaznaczył - bez entuzjazmu.

- Mam nadzieję że porozmawiamy przede wszystkim o programie. Szymon Hołownia skonstruował bardzo konkretną listę oczekiwań wobec mnie. Mówił o wecie samorządowym, czyli blokowaniu wszelkich inicjatyw, które będą szkodziły samorządom, mówił o wecie demokratycznym, czyli blokowaniu wszystkiego, co będzie naruszało Konstytucję czy niezależność instytucji, mówił o zielonym wecie, czyli wetowaniu wszystkich rozwiązań, które będą naruszały środowisko naturalne i pogarszały walkę z ociepleniem klimatycznym - wymieniał Trzaskowski. Zaznaczył, że absolutnie zgadza się z diagnozą Hołowni.

- Jestem gotów jego propozycje przełożyć na język programowy, bo one się zgadzają z tym, co ja proponuje - stwierdził kandydat KO na prezydenta. Zgodził się także z Hołownią, że kancelaria prezydenta powinna być niezależna.

"Panie prezydencie nie róbmy ustawek z TVP"

TVN, TVN24 i największe polskie portale: Onet oraz WP zapraszają obu kandydatów do wspólnej debaty prezydenckiej. Multimedialna debata planowana jest na czwartek 2 lipca na godzinę 19.25. Udziału nie potwierdził do tej pory ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda.

- Panie prezydencie nie róbmy ustawek z TVP, ustawek, w których zna pan pytania, które zostaną zadane, ustawek, w których nie można panu zadawać pytań, bo to właśnie jest planowane przez pana sztab. Spotkajmy się na ubitym gruncie i porozmawiajmy o dniu jutrzejszym, a nie o tematach zastępczych, jak to było podczas ostatniej debaty w TVP - mówił Trzaskowski.

Wyraził nadzieję, że Duda dopuści do "otwartej formuły debatowania". - Albo do agory prezydenckiej, którą ja pronowowałem, gdzie dziennikarze od lewa do prawa będą mogli zadawać nam pytania, gdzie sami będziemy mogli zadawać sobie pytania - dodał.