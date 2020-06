"Andrzej Duda sprzedawał się jako prezydent niezłomny, a wiemy, jak było"

"W jakim sensie marnowanie pieniędzy na ryzykowne projekty jest patriotyzmem?"

Prezydent Duda podczas wizyty na miejscu przekopu Mierzei Wiślanej 30 maja ocenił, że inwestycja ma "charakter wzmacniania polskiej suwerenności, wzmacniania polskiej niezależności, wzmacniania polskiej wolności". Sikorski, pytany o tę wypowiedź, stwierdził, że "jest to jakaś bzdura". - On mówi, że jesteśmy niesuwerenni, bo potrzebujemy zgody innego kraju, żeby wpłynąć na Zalew (Wiślany - red.). Tylko zdaje mi się, że żeby przylecieć do Polski, to też trzeba zgody innych krajów. Mnie martwi takie walczenie o suwerenność z Unią Europejską, która jej nie zagraża, a teraz chyba z nadbałtyckimi wydmami. I to kosztem dwóch miliardów złotych, które można byłoby wydać na coś innego - zauważył eurodeputowany.