"Ja bym radził prezydentowi Dudzie, aby kierował się zasadą mojego byłego szefa"

Prezydent Andrzej Duda nie ma tego, co jest esencją tego urzędu - suwerenności - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł Koalicji Europejskiej Radosław Sikorski. Jego zdaniem główna kontrkandydatka Dudy - Małgorzata Kidawa-Błońska - to "ktoś, kto naprawdę podejmuje decyzje w interesie kraju i jest bezpiecznikiem w systemie konstytucyjnym".

"Nie wiesz jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie"

Były minister ocenił, że "dzisiejsza Telewizja Polska to machina kłamstwa i niszczenia ludzi". - Ja bym radził prezydentowi Dudzie kierować się zasadą mojego byłego szefa, Władysława Bartoszewskiego: nie wiesz jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie - powiedział.

"Samodzielność, przyzwoitość i europejskość - to wydawało się takie ABC"

- Samodzielność, przyzwoitość i europejskość - to wydawało się kiedyś takie ABC. Teraz urasta to do bardzo poważnych atutów. To jest formuła, która przyniosła zwycięstwo pani prezydent Zuzanny Czaputovej na Słowacji. Mam nadzieję, że w Polsce będzie tak samo - powiedział Sikorski.