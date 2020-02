Co by było gdyby... Premier mówi o Andrzeju Dudzie i ma "ciarki"

Premier Mateusz Morawiecki w trakcie sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że lubi czasami "pomyśleć sobie, co by było, gdyby". - Teraz też często myślę sobie, jak wyglądałaby Polska (...) gdyby pięć lat temu w wyborach prezydenckich nie wygrał Andrzej Duda - stwierdził szef rządu.

Szef rządu przyznał w wystąpieniu, że lubi czasami "pobawić się w taką historię alternatywną, pomyśleć sobie, co by było, gdyby".

- Co by było na przykład, gdyby udało się poprzez ruch egzekucyjny w XVI wieku uzdrowić finanse publiczne Polski i dorobić się Wojska Polskiego z prawdziwego zdarzenia albo co by było, gdyby niespełna jednomilionowa Szwecja nie zmasakrowała sześciomilionowej Rzeczpospolitej albo gdyby Anglia i Francja w 1939 roku przyszły nam z pomocą - wymieniał szef rządu.