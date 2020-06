Postanowienie marszałek Sejmu w sprawie wyborów opublikowane. Rusza kampania wyborcza

W środę po południu w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało postanowienie marszałek Sejmu Elżbiety Witek w sprawie zarządzenia wyborów prezydenckich na 28 czerwca wraz z obowiązującym kalendarzem wyborczym. Oznacza to, że rusza kampania wyborcza.

Kandydaci, którzy mieli brać udział w wyborach 10 maja, mogą się ponownie zarejestrować i nie muszą drugi raz zbierać podpisów pod swoją kandydaturą. Inaczej jest w przypadku nowych kandydatów. Jak na razie jedynym takim kandydatem jest Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Musi zebrać 100 tysięcy podpisów i ma na to czas do 10 czerwca.

Kalendarz wyborczy

Z kolei 10 czerwca minie termin na zgłaszanie do PKW kandydatów na prezydenta, a także ponowne zgłaszanie kandydatów przez pełnomocników wyborczych komitetów, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja i które zawiadomiły PKW o zamiarze uczestnictwa w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku. Oznacza to, że do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć wymagane 100 000 podpisów poparcia.