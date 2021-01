Poczta dostanie ponad 50 mln zł rekompensaty za przygotowania do wyborów, które się nie odbyły

Krajowe Biuro Wyborcze wypłaci rekompensaty Poczcie Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych za przygotowania do korespondencyjnych wyborów prezydenckich, które ostatecznie się nie odbyły. Poczta Polska ma otrzymać ponad 53 miliony złotych, a PWPW - ponad 3 miliony złotych.

Zakłada ona między innymi, że podmioty, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera o przeprowadzeniu korespondencyjnych wyborów prezydenckich, mogą wystąpić do szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją polecenia.

53 mln zł dla Poczty, 3 mln zł dla PWPW

Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało we wtorek PAP, że takie wnioski złożone przez Pocztę Polską oraz Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych zostały rozpatrzone i podjęto decyzję o wypłacie rekompensaty.

Wybory, które się nie odbyły

Wiosną 2020 roku szef kancelarii premiera Michał Dworczyk informował, że premier Mateusz Morawiecki "polecił Poczcie Polskiej realizację działań zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym, a PWPW - wydrukowanie kart i instrukcji głosowania". Dodatkowo, "każdorazowo premier wyznaczał ministrów - Aktywów Państwowych oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji - jako odpowiedzialnych za zawarcie umów ze spółkami".

Do wyborów 10 maja 2020 r. w trybie korespondencyjnym ostatecznie nie doszło. Państwowa Komisja Wyborcza 7 maja zakomunikowała, że głosowanie 10 maja nie może się odbyć i nie mogą mieć zastosowania przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, nie będzie obowiązywać cisza wyborcza, a lokale wyborcze pozostaną zamknięte. Wybory prezydenckie przeprowadzono 28 czerwca (I tura) i 12 lipca (II tura) w zdecydowanej większości w sposób tradycyjny.

WSA: decyzja premiera jest nieważna, rażąco naruszyła prawo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł we wrześniu ubiegłego roku o nieważności kwietniowej decyzji premiera zobowiązującej Pocztę Polską do przygotowania w maju 2020 r. wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Sąd uznał, że decyzja ta rażąco naruszyła prawo. Od wyroku WSA premier złożył kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.