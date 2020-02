"Z Kidawą-Błońską nie chcemy walczyć, tylko wygrać, a wyborców Dudy nie chcemy pokonać, tylko przekonać"

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski powiedział, że będzie "świetne, energetyczne" wystąpienie Kosiniaka-Kamysza "płynące z głębi serca i z głowy, a nie z promptera". - Wystąpienie, w którym będzie zaprezentowana wizja prezydentury łączącej Polaków. To, co się dzieje, to tylko i wyłącznie kampania na przedłużenie duopolu - dodał.

"Odróżnia się przede wszystkim kulturą prowadzenia tej kampanii"

Zgorzelski: poparcie w drugiej turze Tusk pozostawił dla Kosiniaka-Kamysza

Wicemarszałek Sejmy pytany, czy Kosiniak-Kamysz nie ma żalu do byłego premiera Donalda Tuska, że wsparł kandydatkę Platformy Obywatelskiej Małgorzatę Kidawę-Błońską , zaznaczył, że "to, iż Tusk jest jednym z najwybitniejszych polityków ostatniego trzydziestolecia jest poza dyskusją".

"Religia w szkole powinna być, oczywiście dobrowolna"

- Sam chodziłem na religię do salki katechetycznej, kiedy nikt do chodzenia na tę religię nie zmuszał - przyznał Zgorzelski. Pytany, czy trzeba przenieść religię ze szkół do salek katechetycznych, odpowiedział, że "w programie Władysława Kosiniaka-Kamysza jest wiele postulatów Pawła Kukiza, między innymi to, żeby pytać Polaków" o takie sprawy. - Więc to jest bardzo dobre zagadnienie, aby zapytać Polaków - ocenił.