Śpiewak: Mam wrażenie, że Donald Tusk zrejterował. To wielki błąd

Opozycja ma naprawdę spore szanse - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego. Kampania 2020" socjolog, profesor Paweł Śpiewak, mówiąc o tegorocznych wyborach prezydenckich. Ocenił przy tym, iż "wielkim błędem jest to, że nie kandyduje Donald Tusk". - Mam wrażenie, że on zrejterował - dodał.

O tegorocznych wyborach prezydenckich i trwającej przed nimi kampanii mówił w "Rozmowie Piaseckiego. Kampania 2020" w TVN24 socjolog, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego i były poseł Platformy Obywatelskiej, profesor Paweł Śpiewak.

"Polityka polega na tym, że się walczy"

- Uważam, że wielkim błędem jest to, że nie kandyduje Donald Tusk - powiedział. - Mam wrażenie, że on zrejterował - dodał.

W listopadzie ubiegłego roku były premier ogłosił swoją decyzję o niestartowaniu w wyborach prezydenckich. - Mężczyzna, który walczy, to wie przecież, że polityka polega na tym, że się walczy - odniósł się do tej decyzji gość TVN24. Wskazywał także, że Tusk "to jest jedyny polityk, który rozumie, czy powinien rozumieć, co to jest Europa".

- Nie tylko chodzi o kontakty z jednymi, drugimi, ale wie, jakie są płynące stąd dla nas szanse i zagrożenia - ocenił Śpiewak.

Śpiewak o Kidawie-Błońskiej: jest kandydatką nieostrą

Gość TVN24 komentował także kandydaturę na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z Platformy Obywatelskiej. - Ona ciągle jest kandydatką, powiedziałbym, nieostrą - mówił Śpiewak.

- Ja czasami nie wiem, co ona właściwie myśli - dodał. Przyznał przy tym, że widzi, iż "tak zwani spindoktrzy, jakieś zaplecze psychologiczno-programowe nad nią pracuje"'. - Chciałby wiedzieć, jakie ona ma poglądy - podkreślił. - Po prostu chcę mieć do czynienia z osobą, która jest realnym politykiem - stwierdził Śpiewak.

Przekonywał jednocześnie, że kandydatka PO na prezydenta "walczy o naprawdę wielką pozycję i ma do tego narzędzia".

Pytany, kto jego zdaniem wygra wybory prezydenckie, Śpiewak ocenił, że "opozycja ma naprawdę spore szanse".

"Najgorsza kampania to jest kampania Dudy"

Odnosząc się do kampanii ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy, gość "Rozmowy Piaseckiego. Kampanii 2020" ocenił, że jest to jego zdaniem "najgorsza kampania". - Najgorsza kampania to jest kampania Dudy - powiedział. Jego zdaniem "tam jest brak jakiegokolwiek pomysłu", a prezydent "zachowuje się trochę jak człowiek, za którym toczą się jakieś straszne kłótnie".

Śpiewak: najgorsza kampania, to jest kampania Andrzeja Dudy TVN24

- W związku z tym on właściwie nie ma nic innego do powiedzenia niżeli obóz rządzący - powiedział gość TVN24.

- Andrzej Duda dla większości wyborców jest reprezentantem partii rządzącej. Niczym się nie różni od tego, co mówi PiS i on bierze odpowiedzialność za stan państwa PiS-owskiego - dodał Śpiewak.

W tym kontekście gość TVN24 przypomniał spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, do którego doszło we wtorek późnym wieczorem. Nie wiadomo, co było jego tematem spotkania.

Według socjologa Kaczyński "wpada na 11 minut, pewnie mu [prezydentowi - przyp. red.] robi awanturę w związku z ustawą dotyczącą mediów publicznych i wychodzi obrażony". - To pokazuje totalną niesamodzielność Dudy - ocenił Śpiewak.

"Czy Duda posiada tego typu rezerwy? Śmiem wątpić"

Śpiewak ocenił, że tegoroczne starcie o prezydenturę jest nierozstrzygnięte. - To jest związane z pytaniem, czy 42-44 procent poparcia dla Dudy to jest wszystko, co Duda potrafi osiągnąć? - mówił, odnosząc się do wyników wyborczych sondaży.

- W gruncie rzeczy ta sytuacja w jego obozie jest dosyć stabilna. To jest dużo i zarazem brakuje mu tych 7 punktów procentowych po to, żeby rzeczywiście wygrał wybory - mówił dalej socjolog. Jego zdaniem "może się okazać że wygra kandydatka Platformy Obywatelskiej z obecnie 21-22 procentowym poparciem tylko dlatego, że wszystkie grupy opozycyjne przerzucą na nią swoje głosy i okaże się, że to jest decydujące".

- Więc zdolność łapania nowych ludzi i wyszukiwania nowych osób będzie tutaj zasadniczym punktem. Czy Duda posiada tego typu rezerwy? Śmiem wątpić - komentował gość TVN24.

Śpiewak: Czy Duda posiada tego typu rezerwy? Śmiem wątpić TVN24

"Widać, że ta granica PiS-owskiego poparcia jest skończona"

Były poseł PO przekonywał także, że "są dwie fazy wyborów". - Pierwsza faza to jest taka gra (…) przedwstępna. A potem jest ta gra, która ma w gruncie rzeczy charakter (…) takiego referendum - wyjaśniał. Według niego "ta sytuacja referendum zresztą wisi nad tymi wyborami, bo to jest 'za czy przeciw PiS-owi'".

- O nic więcej w istocie rzeczy na samej powierzchni nie chodzi - ocenił gość programu "Rozmowa Piaseckiego. Kampania 2020".

Śpiewak: widać, że ta granica PiS-owskiego poparcia jest skończona TVN24

Jego zdaniem taki scenariusz wyborów "paradoksalnie bardziej sprzyja opozycji". - Ciągle widać, że ta granica PiS-owskiego poparcia jest skończona - dodał.

Śpiewak przekonywał przy tym, że więcej osób bierze udział w drugiej turze głosowania. - Trafienie do tych nowych osób z mocnym przekazem, jest tutaj sprawą zasadniczą - powtórzył.

