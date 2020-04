"Jeśli przez przełożenie wyborów uratujemy choć jedno życie, to warto i trzeba tak postąpić"

Niepohamowana żądza władzy nie może triumfować nad walką o zdrowie i życie - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki w orędziu telewizyjnym. W jego ocenie "organizacja wyborów w szczycie epidemii to narażanie życia i zdrowia Polek i Polaków".

Przeciwko tym rozwiązaniom protestuje opozycja i wielu ekspertów. Ustawą zajmuje się obecnie Senat, który ma czas do 6 maja, by zająć stanowisko wobec tych przepisów.

Grodzki: najważniejsza jest mobilizacja do walki z wirusem, a rządzący ogłosili, że chcą przeprowadzić wybory

Marszałek Senatu podkreślił w piątkowym orędziu, że "wobec dramatyzmu sytuacji nie ma ważniejszej sprawy, niż zmobilizowanie całego potencjału finansowego, organizacyjnego, intelektualnego i legislacyjnego państwa do skutecznej walki z wirusem". Tym - zapewniał - "kierują się senatorowie demokratycznej większości".

Grodzki: robimy w Senacie to, czego nie zrobił Sejm

Odniósł się też do zarzutów formułowanych przez "niektórych przedstawicieli rządu i niektóre media", że Senat "złośliwie opóźnia rozpatrzenie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym".

- Z całą mocą oświadczam, że to nieprawda. Przez Sejm ta ważna ustawa przemknęła bezrefleksyjnie w ciągu czterech godzin, dlatego w Senacie w ramach przysługujących nam konstytucyjnie 30 dni wykonujemy to, czego nie zrobił Sejm - powiedział Grodzki.

Przekazał, że Senat "zapytał o opinię między innymi Państwową Komisję Wyborczą, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy, epidemiologów czy pocztowców". - Wiele z tych opinii już spłynęło i są one w ogromnej większości bardzo krytyczne. Samorządowcy wskazują na naruszenia prawa związane z ujawnianiem spisów wyborców Poczcie Polskiej. Polonia protestuje, gdyż w wielu miejscach obawia się, że zostanie pozbawiona możliwości głosowania - wyliczał.

Dulkiewicz: złożę zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na wyłudzeniu danych osobowych

"Organizacja wyborów w szczycie epidemii to narażanie życia i zdrowia Polek i Polaków"

Zdaniem marszałka "organizacja wyborów w szczycie epidemii to narażanie życia i zdrowia Polek i Polaków".

Jednak - w ocenie Grodzkiego - "najważniejsze jest co innego". Jak mówił, "ogromnym wysiłkiem narodu, godzącego się na drastyczne ograniczenia w imię skutecznej walki z wirusem, staramy się jak najszybciej zwalczyć pandemię".

- Martwimy się o to, czy nasze dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie będą zdrowi i czy przeżyją, czy nie zostaniemy skazani na głodowe dochody i czy nie stracimy pracy. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, laboranci, farmaceuci martwią się, czy dostaną odpowiednie środki ochronne, drżą, czy za walkę o życie i zdrowie chorych nie przyjdzie im zapłacić najwyższej ceny. Bolesne poczucie niepewności jutra towarzyszy nam teraz każdego dnia - wyliczał marszałek.

Co z wyborcami mieszkającymi poza miejscem zameldowania?

"Niepohamowana żądza władzy nie może triumfować nad walką o zdrowie i życie"

To są - kontynuował - "nasze codzienne troski i zmartwienia, a nie wybory, które, jak uczy doświadczenie innych krajów, przeprowadzone w trakcie pandemii, przyczyniają się do eksplozji zachorowań".

Grodzki podkreślił, że "jeśli wybory zwiększają ryzyko igrania ze zdrowiem i życiem, to naszym moralnym obowiązkiem i koniecznością jest przełożenie ich na czas, w którym pokonamy epidemię, przywrócimy normalne funkcjonowanie państwa i każdego z nas".

- Wtedy będzie pora na święto demokracji. Niepohamowana żądza władzy nie może triumfować nad walką o zdrowie i życie, nad przetrwaniem narodu. Wszystkie partie i ugrupowania muszą odłożyć na bok doraźne spory polityczne i razem uczynić wszystko, aby nie dopuścić do igrania z bezpieczeństwem rodaków w środku pandemii. Wzywam wszystkich do takiego działania. Jeśli przez przełożenie wyborów uratujemy choć jedno życie, to warto i trzeba tak postąpić - podkreślił.