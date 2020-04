OBWE: ustawa o wyborach korespondencyjnych zagraża ważnym zasadom wyborów demokratycznych

"Wprowadzanie tak istotnych zmian, w terminie tak bliskim wyborów oraz, gdy przygotowania do ich przeprowadzenia zostały już podjęte, jest odchyleniem od reguł stabilności prawa wyborczego oraz pewności prawa. Nie przeprowadzono także konsultacji społecznych, co mogłoby ułatwić porozumienie się zainteresowanych stron" - czytamy.

Zdaniem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka "projekt ustawy przenosi odpowiedzialność za krytyczne aspekty procesu wyborczego z Państwowej Komisji Wyborczej na rządowy resort, który nie posiada doświadczenia w administrowaniu wyborami (…). Może to skutkować dodatkową niepewnością oraz osłabieniem zaufania publicznego do procesu wyborczego".

Zalecenia OBWE do zmian w przepisach wyborczych

Proces legislacyjny i przyjęcie projektu ustawy

W swojej analizie OBWE rozpatruje w jaki sposób przebiegał proces legislacyjny projektu ustawy o wyborach korespondencyjnych. "W związku z ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń zmieniono regulamin Sejmu tak, by, dać posłom możliwość procedowania ustawy, w tym braniu udziału w debacie i głosowaniu przez internet. Projekt trafił do Sejmu 6 kwietnia i przeszedł trzy czytania tego samego dnia, wszystkie przyjęte niewielką większością" – napisano w analizie.

Stabilność prawa wyborczego i pewność prawa

"Stabilność prawa wyborczego jest krytyczna dla wiarygodności procesu wyborczego. Zmiany przeprowadzane bezpośrednio przed wyborami są zagrożeniem dla stosowania prawa i jego wdrażania w związku z niewystarczającym przygotowaniem oraz pozbawiają strony biorące udział w wyborach możliwości planowania działań, co może skutkować ograniczeniem zdolności kandydatów do pełnego korzystania z prawa do bycia wybranym" – napisano.

Projekt w Senacie

W Senacie jest obecnie specustawa, autorstwa PiS, uchwalona 6 kwietnia, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z tą ustawą minister aktywów państwowych ma po zasięgnięciu opinii PKW określić wzór karty do głosowania, zlecić sporządzenie pakietów wyborczych, określić szczegółowy tryb doręczania pakietów wyborczych przez operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) do wyborcy i odbierania kopert zwrotnych, a następnie sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że izba wykorzysta przysługujące jej 30 dni na pracę nad ustawą; najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowano na 5 i 6 maja.