Trzaskowski trafił do młodych. "Chodzenie na wybory stało się modne"

Im wyższa frekwencja, tym lepsza demokracja - mówił w trakcie wieczoru wyborczego w TVN24 GO student Kuba Jaskólski, przedstawiciel najmłodszej grupy wyborców, wśród których bardzo dobry wynik osiągnął Rafał Trzaskowski. Zdaniem studentki Mai Kluczkowskiej za taki rezultat mogła odpowiadać "aktywność artystów i celebrytów".

Wyraźna przewaga Trzaskowskiego wśród młodych

Wynik sondażowy wskazuje, że Duda odnowi swój mandat, ale wśród najmłodszych wyborców, tych w wieku 18-29, lat to Trzaskowski odniósł spektakularny sukces. Jak podaje Ipsos, kandydata Koalicji Obywatelskiej wybrało aż 63,7 procent głosujących. Do urn wybrało się 67,2 procent osób uprawnionych w tej grupie wiekowej.

- Nie jestem zaskoczona ani trochę. Jeśli miałabym odpowiedzieć, czym spowodowany jest wysoki wynik Rafała Trzaskowskiego wśród młodych, to wydaje mi się, że jest to aktywność artystów i celebrytów - mówiła w wieczorze wyborczym w TVN24 GO Maja Kluczkowska, studentka drugiego roku politologii na Uniwersytecie Warszawskim.