Startował z ramienia LPR i PiS. Jest kolejny kandydat na prezydenta

W wyborach prezydenckich 2020 zamierza wystartować lider Ruchu Prawdziwa Europa Mirosław Piotrowski. Poinformował, że do Państwowej Komisji Wyborczej złożone zostało już zawiadomienie o utworzeniu jego komitetu wyborczego. W sobotę ruszyła zbiórka podpisów poparcia.

Piotrowski: czujemy się zawiedzeni i oszukani

- Doprowadził jako prezydent Polski do chaosu w polskiej oświacie, w szkolnictwie, także w polityce międzynarodowej. Także afirmuje i towarzyszy zmianom podatkowym, które są tak naprawdę kpiną z polskiego obywatela - mówił Piotrowski.

Jego zdaniem premier Mateusz Morawiecki szuka pieniędzy na programy, na które brakuje środków w budżecie i wprowadza np. podatek od cukru. W ocenie Piotrowskiego prezydent powinien tutaj zainterweniować. "Oczywiście dzieje się to pod przykrywką ochrony naszego zdrowia, że cukier szkodzi, ale tak naprawdę potrzebne są środki budżetowe. Do tego nie powinniśmy dopuścić. Prezydent powinien stać na straży obywatela, a jak wiemy, towarzyszy on przede wszystkim decyzjom rządu i własnej partii" - powiedział Piotrowski.