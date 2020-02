"Naprawdę trudnym zadaniem będzie rozklejenie pana prezydenta z jego macierzystą partią"

Stawka jest tak wysoka, że nie ma słabych rywali, ale to Małgorzata Kidawa-Błońska wejdzie do drugiej tury - przekonywał w TVN24 Michał Gramatyka, dyrektor organizacyjny sztabu kandydatki Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Ocenił też, komentując kampanię Andrzeja Dudy, że "trudnym zadaniem będzie rozklejenie pana prezydenta z jego macierzystą partią".

Trwa kampania przed wyborami prezydenckimi. Odbędą się one 10 maja, a ewentualna druga tura dwa tygodnie później - 24 maja. Gościem programu "Rozmowa Piaseckiego. Kampania 2020" w TVN24 we wtorek był Michał Gramatyka, poseł Koalicji Obywatelskiej i dyrektor organizacyjny sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

"Osobą, która wchodzi do drugiej tury, jest Małgorzata Kidawa-Błońska"

Podkreślił, że w wyborach prezydenckich "stawka jest tak wysoka, że nie ma słabych rywali". - Mam ogromny szacunek do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni, Roberta Biedronia, ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj osobą, która wchodzi do drugiej tury, jest Małgorzata Kidawa-Błońska - stwierdził Gramatyka.