- Jest brutalnie atakowany, widzieliśmy, co się działo w ostatnich dniach. Obawiam się, że w ostatnim tygodniu ta kampania sięgnie dna. Ataki są całkowicie poniżej poziomu krytyki - podkreślił.

Gość "Rozmowy Piaseckiego" dodał, że "widzi, co się dzieje w internecie" i widzi "kalumnie wypisywane, a później kasowane przez prominentnych posłów Platformy Obywatelskiej". - Zaczęło się od obrażania wyborców Dudy po zwycięstwie w pierwszej turze, teraz widzę jakieś insynuacje, które są później kasowane. To jest obrzydliwe - ocenił.

Mastalerek: prezydent mówiąc o "warszawce" odpowiedział tym, którzy obrażają Polaków

Gość TVN24 stwierdził, że "prezydent jest brutalnie atakowany i odpowiada na te ataki". - Tutaj chodziło o słowa poniżające wyborców. Było wiele wpisów celebrytów, gdzie wyśmiewano wyborców prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent powiedział w szerszym kontekście podczas tego wystąpienia, że jest dumny, że jest prezydentem Polaków i odpowiedział tym ludziom, którzy obrażają Polaków. Te słowa o tak zwanej elicie, czy tak zwanej warszawce były na to odpowiedzią - mówił Mastalerek.

Dodał, że "chodziło o tak zwane elity, tak zwanych celebrytów, którzy atakowali wyborców". - To ci, którzy czują się lepsi, uważają, że można Polakom mówić, jak mają żyć, uważają, że przez to, że odnieśli sukces finansowy, medialny i towarzyski, to mogą się czuć lepsi od zwykłych ludzi, którzy ciężko pracują, mieszkają w mniejszych miastach czy na wsi - powiedział.