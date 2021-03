Wybory, które się nie odbyły. Sąd: minister nie miał prawa udostępnić danych poczcie

Rząd nie miał prawa przekazać Poczcie Polskiej danych obywateli potrzebnych do organizacji wyborów korespondencyjnych w maju zeszłego roku - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i stwierdził nieważność decyzji ministra cyfryzacji w tej sprawie. WSA w Warszawie rozpatrzył w ten sposób skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Do uzasadnienia wyroku dotarł Michał Tracz, reporter TVN24.

Decyzję o przekazaniu Poczcie Polskiej danych z bazy PESEL Polaków uprawnionych do głosowania podjął 22 kwietnia zeszłego roku minister cyfryzacji. To właśnie poczcie rząd zlecił organizację tak zwanych wyborów kopertowych, czyli korespondencyjnych wyborów prezydenckich. Poczcie przekazano imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zameldowania dorosłych Polaków uprawnionych do głosowania.