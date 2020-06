Jak zachować się w lokalu wyborczym? Kiedy poznamy wyniki głosowania? Komisarz wyborczy odpowiada

Jak powinien zachować się wyborca, który przyjdzie do lokalu wyborczego? Kto może głosować korespondencyjnie? Jak będzie wyglądała procedura odbioru pakietu wyborczego przeznaczonego do głosowania korespondencyjnego? Między innymi na te pytania odpowiadał komisarz wyborczy w Warszawie sędzia Rafał Wagner.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała w środę, że wybory prezydenckie w 2020 roku odbędą się 28 czerwca. To właśnie ten termin wcześniej był wskazywany przez przedstawicieli obozu rządowego jako najbardziej prawdopodobna data wyborów głowy państwa. Komisarz wyborczy w Warszawie sędzia Rafał Wagner w rozmowie z Radomirem Czarneckim odpowiedział na pytania dotyczące najbliższych wyborów.

W jakich godzinach będziemy mogli głosować w lokalach wyborczych?

Rafał Wagner: Każdy, kto będzie chciał zagłosować, tak jak do tej pory, będzie mógł przyjść do lokalu między godziną 7 a 21.

Czy wiadomo, jak komisje będą zabezpieczone przed zakażeniem koronawirusem?

Rafał Wagner: Jeżeli chodzi o komisje wyborcze, to przygotowane będą jednorazowe rękawiczki, przyłbice i maseczki filtrujące, jak również płyny do dezynfekcji. Pomieszczenia będą wietrzone.

Jak powinien zachować się wyborca, który przyjdzie do lokalu wyborczego?

Rafał Wagner: Należy zdezynfekować ręce. Najlepiej mieć ze sobą własny długopis – wtedy unikamy dodatkowego kontaktu z długopisami wykorzystywanymi przez inne osoby. Długopisy będą dostępne w lokalu wyborczym, ale nie jednorazowe.

Czy w lokalach wyborczych będzie regulowany ruch, by w budynku nie znajdowało się w jednym momencie zbyt wiele osób?

Rafał Wagner: Kolejki nie są wykluczone. W dużych miastach frekwencja jest też większa. Na pewno w godzinach szczytu, na przykład gdy wyborcy wyjdą po mszy i skierują się do lokalu, będzie trzeba chwilę poczekać.

Jakie są wymogi dotyczące wymiarów lokalu wyborczego?

Rafał Wagner: Wszystkie rozwiązania są możliwe – nawet takie, że zostaną postawione duże namioty, w których będzie można głosować. Różne warianty są brane pod uwagę.

Głosowanie korespondencyjne nie będzie powszechne – czy każdy będzie miał możliwość udziału w takim głosowaniu?

Rafał Wagner: Każdy wyborca niezależnie od wieku i stanu zdrowia może głosować korespondencyjnie. Jeżeli chce, powinien do 12 dnia przed wyborami – do 16 czerwca – zgłosić się do urzędu gminy osobiście, telefonicznie, przez ePUAP lub pisemnie i w ciągu siedmiu dni samorząd przygotuje dla niego imienny pakiet. Pakiet otrzymamy do pięciu dni przed wyborami i powinniśmy go zwrócić najpóźniej do piątku przed wyborami.

Ustalono, że nie będzie trzeba kwitować odbioru pakietu wyborczego, jak więc będzie wyglądała procedura odbioru zestawu?

Rafał Wagner: Pakiet wyborczy będzie wrzucony do naszej skrzynki, z której go pobierzemy, wypełnimy i zwrócimy do urzędu gminy albo na pocztę najpóźniej do piątku przed wyborami. Istnieje również możliwość zwrotu takiego pakietu w dniu wyborów do komisji obwodowej.

Czy jeśli zgłoszę chęć głosowania drogą korespondencyjną w pierwszej turze wyborów, to ta zasada głosowania dotyczy również drugiej tury?

Rafał Wagner: Jedno zgłoszenie głosowania korespondencyjnego zakłada, że głosujemy w jednej i drugiej turze korespondencyjnie. Natomiast istnieje możliwość zagłosowania w pierwszej turze korespondencyjnie, a drugiej osobiście albo pobierając zaświadczenie do głosowania i wtedy w dowolnym miejscu w kraju możemy taki głos oddać w najbliższej nam komisji obwodowej.

Co z osobami na kwarantannie? Jak takie osoby będą głosować?

Rafał Wagner: Jeżeli okres kwarantanny jest dłuższy, powinniśmy do 12 dni przed wyborami zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. W przypadku osób na kwarantannie różnica jest taka, że pakiet wyborczy będzie dostarczony tej osobie bezpośrednio w obecności listonosza czy urzędnika gminy. Ta osoba, zachowując tajność aktu głosowania, oddaje głos i zwraca pakiet osobie, która go dostała. W związku z tym nie musi ani wychodzić z domu, żeby pobrać pakiet, ani aby go zwrócić.

Czy da się przeprowadzić wybory w tak krótkim czasie?

Rafał Wagner: To, jak będą zorganizowane, w dużej mierze zależy od zaangażowania samych obywateli. W obwodowych komisjach wyborczych przygotowanych jest ponad 200 tysięcy miejsc.

Kiedy poznamy wyniki wyborów?

Rafał Wagner: Sądzę, że najwcześniejszy termin to będzie wieczór wtorkowy albo środa rano.

Autor:asty/dap

Źródło: TVN24