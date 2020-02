Marszałek Sejmu ogłosiła datę wyborów prezydenckich

Przekazała, że jej postanowienie zawiera załącznik, który jest kalendarzem wyborczym "pozytywnie zaopiniowanym przez Państwową Komisję Wyborczą". Decyzja Witek wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Monitorze Polskim. Marszałek dodała, że "z tego, co wie", może się to stać jeszcze w środę. - Najpóźniej stanie się to w dniu jutrzejszym i od tego momentu wszyscy kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta będą mogli formalnie rozpocząć kampanię wyborczą - podsumowała.