Gowin: Nie ma żadnego dobrego terminu na wybory. Decyzja powinna zapaść w ostatnim możliwym momencie

Gowin: nie ma sensu dzisiaj podejmować tematu terminu wyborów

Wicepremier Gowin pytany w "Faktach po Faktach" o możliwość zorganizowania pierwszej tury 10 maja, odpowiedział, że obecnie należy robić wszystko, żeby chronić życie i zdrowie Polaków oraz polskich firm. - Uważam, że dzisiaj w ogóle nie ma sensu podejmować tematu terminu wyborów. Jeżeli to się da przeprowadzić w maju, to zróbmy to w maju. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść w ostatnim możliwym momencie - powiedział. - W tej chwili wszyscy, niezależnie od tego, czy popieramy Andrzeja Dudę, Małgorzatę Kidawę-Błońską, czy mamy wszystkich polityków w głębokim poważaniu, powinniśmy się skoncentrować tylko na tych sprawach, które są kluczowe z punktu widzenia kondycji polskiego państwa i Polaków, czyli zdrowiu i gospodarce - dodał wicepremier. Jego zdaniem "jeżeli po świętach Wielkiej Nocy będziemy w stanie wrócić do tego rodzaju funkcjonowania, który pamiętamy sprzed epidemii, jeżeli zacznie normalnie funkcjonować polska gospodarka, wrócą do funkcjonowania polskie szkoły, uczelnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w ciągu miesiąca zorganizowali wybory".