Jak będą wyglądały wybory prezydenckie? Najważniejsze informacje i terminy

Zgodnie z podpisaną we wtorek przez prezydenta ustawą głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych korespondencyjnie. Ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), ale daje też prawo startu nowym kandydatom.

Głosowanie w lokalach wyborczych

Tradycyjne głosowanie w lokalach wyborczych będzie trwało od godziny 7 do 21. W związku z epidemią COVID-19 zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia.

Ministerstwo Zdrowia przygotuje też wytyczne dla członków komisji wyborczych. Każda osoba będzie musiała nosić maseczkę, przyłbicę i rękawiczki. Obowiązkowo w lokalach znajdą się też płyny do dezynfekcji.

Głosowanie korespondencyjne

Każdy, kto nie chce iść do lokalu, ale chce zagłosować, będzie mógł to zrobić korespondencyjnie. Trzeba jednak pamiętać o terminach.

Wyborcy, którzy mieszkają w Polsce, muszą zgłosić wolę takiej formy oddania głosu do urzędu gminy najpóźniej na 12 dni przed dniem wyborów, czyli do 16 czerwca. Można to zrobić osobiście lub przez internet.