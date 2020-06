Jak dopisać się do spisu lub wpisać do rejestru wyborców w głosowaniu mieszanym?

Można dopisać się do spisu wyborców lub wpisać do rejestru przez internet - poinformowało w środę Ministerstwo Cyfryzacji. Dodano, że od czwartku przez internet można będzie też zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego.

Jak wyjaśnia resort cyfryzacji, do rejestru wyborców powinny wpisać się osoby, które na przykład w wyniku przeprowadzki zmieniły miejsce zameldowania i chcą na stałe zmienić również miejsce głosowania. Natomiast jeśli ktoś zmienia lokalizację tylko na czas wyborów i chce głosować, to powinien się dopisać do spisu wyborców w miejscu, w którym akurat wtedy będzie przebywał.

Wpis do rejestru wyborców

Co przygotować?

Decyzja w ciągu pięć dni od złożenia wniosku

Jak czytamy w informacji, decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urzędnik podejmie w ciągu pięciu dni od złożenia wniosku. Informację wnioskodawca otrzyma pocztą tradycyjną lub na skrzynkę na koncie Mój GOV. "Jeżeli w ciągu 5 dni nie otrzymasz korespondencji, skontaktuj się z urzędem. Bez tej decyzji lub gdy decyzja będzie odmowna, nie znajdziesz się w rejestrze wyborców. Oznacza to, że nie zagłosujesz w gminie, do której wysyłasz wniosek" - napisano. Zaznaczono, że można się wpisać tylko do jednego rejestru wyborców, usługa jest bezpłatna. Podkreślono też, że e-usługa jest wyłączana na pięć dni przed wyborami.