Nie bardzo wiadomo, o czym ma być ta kampania, co właściwie Andrzej Duda chce robić, jeśli zostanie wybrany na drugą turę - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 doktor Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych, komentując sobotnią inaugurację kampanii wyborczej ubiegającego się o reelekcję prezydenta. Jego zdaniem, "Andrzej Duda miota się między dwiema strategiami".

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zainaugurował w sobotę na konwencji w Warszawie swoją kampanię wyborczą.

Oprócz niego na konwencji głos zabrali między innymi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz była premier, a obecnie europosłanka Beata Szydło.

"Nie bardzo wiadomo, o czym ma być ta kampania, co właściwie Andrzej Duda chce robić"

Socjolog, doktor Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych przyznał w poniedziałek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24, że "jest zaskoczony brakiem pomysłu na tę kampanię".

- Tutaj nie bardzo wiadomo, o czym ma być ta kampania, co właściwie Andrzej Duda chce robić, jeśli zostanie wybrany na drugą turę - komentował. Jego zdaniem, "kontrast między środkami zainwestowanymi w tę imprezę otwierającą kampanię a brakiem konkretnej treści jest dosyć uderzający".

Socjolog zwrócił uwagę, że "PiS i Duda rządzili przez pięć lat". - Jeżeli ktoś spojrzy na obietnice z kampanii wyborczej Andrzeja Dudy sprzed pięciu lat, to okaże się, że tam sporo zrobiono obietnic na zasadzie "dla każdego coś miłego", które - mówiąc delikatnie - nie zawsze udało się zrealizować. Bo to miało być przewalutowanie kredytów frankowych dla młodych ludzi, tanie mieszkania dla młodzieży - wymieniał.

Jego zdaniem, jest to "problem dla Dudy, bo wszelkie nowe obietnice mogą prowadzić do pytania: OK, a co ze starymi?".

Kucharczyk: Andrzej Duda miota się między dwiema strategiami kampanii

- Andrzej Duda miota się, moim zdaniem, między dwiema strategiami kampanii - mówił dalej socjolog.

- To znaczy, z jednej strony mobilizacja twardego elektoratu, a także chęć pozyskiwania elektoratu jeszcze bardziej na prawo. (...) Tutaj próbujemy mobilizować tę, nazwijmy to, twardą prawicę, także zwolenników Konfederacji. A z drugiej strony wiadomo, że tych wyborów nie wygra się samymi głosami prawicy, że trzeba jakoś przekonać do siebie centrum - wyjaśniał Kucharczyk.

Przyznał, że ma wrażenie, iż prezydent "Duda się miota w tych swoich wypowiedziach". - Bardzo dużo z tego, co robi teraz i co robił przez ostatnie lata - właśnie na zasadzie dzielenia Polaków, na zasadzie tych wszystkich wypowiedzi atakujących sędziów i różne inne grupy społeczne - jest sposobem mobilizacji twardego elektoratu. Natomiast w dużej mierze podważa jego wysiłki zwrotu w kierunku centrum - dodał gość "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

"Na opozycji też będzie silna walka o to, kto wejdzie do drugiej tury"

- To, co mówiliśmy wcześniej o braku pomysłu na tę kampanię, właśnie wyraża się w tej dwubiegunowości, czyli przerzucaniu się od jednej do retoryki do drugiej - kontynuował. Zdaniem Kucharczyka "trudno sobie wyobrazić, żeby w momencie, kiedy ta kampania jest pod takim bliskim nadzorem i mediów, i opozycji, to stałe zmienianie tonu przeszło bez echa".

Gość "Wstajesz i wiesz" komentował także sytuację opozycji na początku kampanii. - Niewątpliwie faworytką jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej, czyli pani [Małgorzata - przyp. red.] Kidawa-Błońska - ocenił. Zaznaczył jednak, że na opozycji "jest kilkoro mocnych kandydatów w tej chwili". - Oni cały czas punktują Andrzeja Dudę - zauważył.

- W tej chwili na opozycji też będzie silna walka o to, kto wejdzie do drugiej tury - wskazywał socjolog. Dodał przy tym, że jego zdaniem "druga tura jest przesądzona w tej chwili".

Wybory prezydenckie w maju

W wyborach prezydenckich, które odbędą się 10 maja oprócz Andrzeja Dudy dotychczas swój start ogłosili: wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej, europoseł Robert Biedroń z Lewicy, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat niezależny, dziennikarz Szymon Hołownia. W wyborach zamierza wystartować również lider Ruchu Prawdziwa Europa Mirosław Piotrowski.

Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.

