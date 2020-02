Hasło Kidawy-Błońskiej zaprezentowane. Szef jej sztabu obiecuje "wyciągniętą dłoń, a nie wyciągnięty palec"

Arłukowicz: musimy wierzyć, że kampania będzie zwycięska

- Stoimy na starcie najważniejszej kampanii wyborczej od 30 lat, kampanii, która opisze przyszłość naszą, naszych rodzin, naszych dzieci, która zdecyduje o przyszłości Polski i Europy - mówił. Zwracając się do Polek i Polaków mówił, że sztab Kidawy-Błońskiej "chce wlać w nich optymizm, bo rzeczy niemożliwe są do zrobienia". - Musimy wierzyć w to, że kampania będzie zwycięska - dodał. Prezentując plakat wyborczy Kidawy-Błońskiej oraz hasło "Prawdziwa prezydent. Pewna przyszłość", Arłukowicz wyjaśniał, że Polska potrzebuje prawdziwego prezydenta, którego "szefem są Polki i Polacy, a nie prezydenta, którego szefem jest Jarosław Kaczyński". - Polska potrzebuje też pewnej przyszłości. Dlatego dzisiaj wyruszamy w tą wielką kampanijną podróż z Małgorzatą Kidawą-Błońską - kontynuował Arłukowicz.

Jak stwierdził, jest to podróż "skierowana do ludzi dobrej woli". - My tę kampanię będziemy robić z ludźmi dobrej woli i dla ludzi, którzy życzą Polsce dobrze - mówił. Zapowiedział, że symbolem kampanii Kidawy-Błońskiej będzie "wyciągnięta do Polaków dłoń, a nie wyciągnięty palec". Nawiązał w ten sposób do sytuacji związanej z posłanką PiS Joanną Lichocką. Podczas czwartkowej debaty w Sejmie miała ona wykonać gest, który - zdaniem przedstawicieli opozycji - był pokazaniem środkowego palca.