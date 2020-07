Schetyna: Trzaskowski ma największe papiery, by zjednoczyć opozycję

Wynik drugiej tury wyborów prezydenckich to na pewno nie klęska. To jest kolejny krok do tego, żeby budować nową konstrukcję, która da zwycięstwo opozycji demokratycznej nad PiS-em za trzy lata - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł Grzegorz Schetyna. Jak przekonywał, Rafał Trzaskowski "ma największe papiery", by stanąć na czele zjednoczonej opozycji.

W drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył 51,21 procent głosów, a Rafał Trzaskowski 48,79 procent głosów - przekazała w poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza, podając nieoficjalne, cząstkowe wyniki wyborów prezydenckich z ponad 99 procent obwodów wyborczych.

Frekwencja wyborcza według danych, które PKW otrzymała w protokołach obwodowych komisji, wyniosła 68,12 procent.

Według sondażu late poll z 90 procent komisji wyborczych przeprowadzonego przez Ipsos i opublikowanego o godzinie drugiej w nocy w poniedziałek, ubiegający się o reelekcje prezydent Andrzej Duda uzyskał 51 procent poparcia, a Rafał Trzaskowski - 49 procent. Margines błędu przy tym badaniu wynosi 1 punkt procentowy. Frekwencja według badania Ipsos wyniosła 67,9 procent.

Jeśli dane dotyczące frekwencji się potwierdzą, będzie ona wyższa niż w pierwszej turze wyborów, kiedy do urn poszło 64,51 procent osób uprawnionych.

Trzaskowski "był bardzo, bardzo blisko"

- Rafał Trzaskowski zrobił bardzo dużo, zaryzykowałbym tezę, że więcej niż każdy kandydat demokratycznej opozycji mógłby zrobić. Miał bardzo dobrą kampanię, bardzo dobrą końcówkę tej kampanii. Był bardzo, bardzo blisko - ocenił w TVN24 Grzegorz Schetyna.

Jego zdaniem do przegranej Trzaskowskiego w dużej mierze przyczynili się pozostali kandydaci opozycji, którzy odpadli z wyścigu prezydenckiego dwa tygodnie temu, gdyż nie udzielili kontrkandydatowi Andrzeja Dudy wystarczającego wsparcia w drugiej turze. - Często go nie było nawet - dodał.

- Jeżeli wszyscy potraktowaliby go jako swojego kandydata i zaangażowali się tak jak w swoje kampanie, byłaby szansa [na zwycięstwo - przyp. red.]. Bo to jest dzisiaj jedyna możliwość wygrania z PiS-em - przekonywał Schetyna. Jak mówił, teraz "mamy trzy lata politycznej flauty, PiS ma wszystko w rękach".

Schetyna: jeżeli opozycja się nie zjednoczy, przegramy kolejne wybory

Gość "Rozmowy Piaseckiego" przekonywał, że obecnie "kluczowa jest integracja opozycji" i "zbudowanie konstrukcji, w której wszyscy mogą być obok siebie". - Dzisiaj musimy rozpocząć konstrukcję współpracy między środowiskami i partiami opozycyjnymi, tak, aby móc się znaleźć na jednej liście [w wyborach parlamentarnych - przyp. red.] - oświadczył Schetyna.

Podkreślił, że by wygrać za trzy lata, należy stworzyć jeden wielki opozycyjny ruch. - Ktoś musi to zrobić, Trzaskowski ma największe papiery, żeby to konstruować. Nie ma alternatywy dla tego. Jeżeli środowisko opozycja będzie obok siebie, będzie mówić: idziemy osobno, ale będziemy współpracować, przegramy te wybory - stwierdził były szef Platformy Obywatelskiej.

Jego zdaniem Rafał Trzaskowski - który jest wiceprzewodniczącym PO - jest dobrym kandydatem na przywódcę opozycji, ponieważ pochodzi "spoza partyjnej polityki".

Według Schetyny w takim zjednoczonym bloku opozycyjnym "muszą być wszystkie partie [opozycyjne - red.], tchnienie obywatelskie, młodzież i wszyscy ci, którzy nie zgadzają się na państwo PiS". - To jest szeroka paleta aktywnej Polski, która musi być zorganizowana. Najlepsza osobą, która może budować tę organizację, jest Rafał Trzaskowski - powtórzył.

Schetyna: musimy dzisiaj rozpocząć konstrukcję współpracy między środowiskami i partiami opozycyjnymi

"To na pewno nie jest klęska"

Zapytany, czy Trzaskowski powinien kwestionować wynik wyborów, Schetyna odparł: - Nie chcę mówić w imieniu sztabu, ale uważam, że ta różnica dzisiaj jest na tyle duża, że trzeba przyjąć ten wynik.

Dodał, że należy także przeanalizować przyczyny takiego werdyktu wyborczego. - Być może w Końskich trzeba było być, żeby odwrócić logikę tej kampanii. Ale rozumiem też jego [Trzaskowskiego - red.] argumenty, że tam nie będzie uczciwej, normalnej rywalizacji - mówił poseł. Jego zdaniem podczas niedoszłej debaty z Dudą w Końskich Trzaskowski "mógł wywrócić stolik, pokazać, że jest ponad to, że jest lepszy".

Jednocześnie Schetyna ocenił, że wynik wyborów "to na pewno nie jest klęska". - To jest kolejny krok do tego, żeby budować nową konstrukcję, która da zwycięstwo opozycji demokratycznej nad PiS-em za trzy lata - przekonywał.

