Onet: PiS rozważa scenariusz rezygnacji Dudy i rozpisania nowych wyborów. Prezydent komentuje

10 maja ma się odbyć pierwsza tura wyborów prezydenckich. Na prace nad ustawą przyjętą przez Sejm, która przewiduje, że głosowanie zostanie przeprowadzone wyłącznie w sposób korespondencyjny, Senat ma czas do 6 maja. Rząd potwierdził, że już trwają przygotowania do przeprowadzenia wyborów w takiej formie. Zdaniem wielu ekspertów dzieje się tak mimo braku podstawy prawnej.

Onet: PiS rozważa scenariusz rezygnacji prezydenta

Zgodnie z konstytucją, w przypadku rezygnacji prezydenta z urzędu, jego obowiązki przejmuje marszałek Sejmu. Jest on zobowiązany, by "nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczyć datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów".

To - jak pisze Onet - daje PiS-owi duże pole do manewru. "Takie wyjątkowe wybory można zorganizować nawet kilka dni po rezygnacji prezydenta, a najpóźniej dwa i pół miesiąca po dymisji", w połowie lipca - czytamy na portalu.

Prezydent komentuje publikację Onetu

"Onet podobno rozważa moją dymisję. W redakcji już głosowali i zdecydowali. Inne redakcje podchodzą do tego z pełną powagą. Klamka zapadła" - napisał prezydent na Twitterze. Do wpisu dodał płaczące ze śmiechu emotikony.

Sasin: nie rozważamy takiego scenariusza

O te doniesienia był pytany w poniedziałek w Radiu Zet wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Na pytanie, czy prezydent Andrzej Duda poda się do dymisji, Sasin odparł: - Dlaczego miałby się podać do dymisji, gdy pan prezydent ma swoją kadencję do 6 sierpnia? Jestem przekonany, że do tego czasu odbędą się wybory prezydenckie, które - mam nadzieję - potwierdzą mandat pana prezydenta na drugą kadencję.