Dokumenty czworga kandydatów złożone w PKW

W poniedziałek złożone zostały dokumenty konieczne do rejestracji komitetu wyborczego kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - poinformowali rzecznik sztabu wyborczego Adam Szłapka i posłanka Aleksandra Gajewska. Dokumenty złożył też niezależny kandydat Szymon Hołownia. PKW zarejestrowała również komitety wyborcze Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) i Krzysztofa Bosaka (Konfederacja). Wybory odbędą się 10 maja.

- Ruszamy, jesteśmy pewni, że te wybory będą wygrane, pani marszałek jest codziennie w różnych miejscach w Polsce - powiedział rzecznik sztabu wyborczego Adam Szłapka przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej. Razem z posłanką Aleksandrą Gajewską poinformowali, że w poniedziałek złożone zostały dokumenty konieczne do rejestracji komitetu wyborczego kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Jak poinformowano, pod wnioskiem o zarejestrowanie komitetu wyborczego złożono 3 tys. podpisów (wymagane minimum to tysiąc podpisów). Szłapka i Gajewska nie chcieli powiedzieć, ile podpisów pod kandydaturą Kidawy-Błońskiej chcą zebrać, skoro np. prezydent Andrzej Duda ma zebrać milion.

- My się ścigamy na głosy wyborców, nie będziemy się ścigać na listę zebranych podpisów. Chcemy zaangażować jak największą liczbę osób, żeby te podpisy zebrać - powiedział Szłapka.

Zarejestrowane komitety Kosiniaka-Kamysza i Bosaka

Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych Kosiniaka-Kamysza i Bosaka wpłynęły do PKW w piątek.

Hołownia złożył dokumenty

Szymon Hołownia, kandydat niezależny, w poniedziałek po południu złożył w Państwowej Komisji Wyborczej wymagane dokumenty. - To bardzo ważny dzień, już na starcie kampanii pierwsza bardzo oficjalna czynność - powiedział.

Hołownia dodał, że do swojego komitetu wyborczego zaprosił bliskie mu osoby. - To nie są ludzie z pierwszych stron polityki. To są lekarze, ludzie kultury, działacze społeczni - powiedział. Na konferencji wymienił między innymi Janinę Ochojską, europosłankę Koalicji Europejskiej, założycielkę Polskiej Akcji Humanitarnej, którą "niezwykle ceni".