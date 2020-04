Czy wybory korespondencyjne są zagrożeniem? Wiceminister zdrowia: poprosiliśmy sanepid o opinię

Wiceminister zdrowia: opinii zawsze jest wiele, czasem są różne i się nie pokrywają

O ten dokument był pytany we wtorek na konferencji prasowej wiceminister zdrowia i senator PiS Waldemar Kraska. Podkreślał, że "mówimy w tej chwili o projekcie ustawy, która trafiła do Senatu", a opinia "na pewno nie będzie jedyną, która się pojawi".

- Opinii zawsze jest wiele, czasem są różne i się nie pokrywają. Zobaczymy, w jakim kształcie ustawa wyjdzie z Senatu, trafi do Sejmu i zostanie podpisana przez prezydenta. Wtedy do ostatecznego kształtu ministerstwo się ustosunkuje - stwierdził.

Dopytywany, czy Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się w jakiś sposób do wyborów korespondencyjnych i czy mogą być one zagrożeniem, odparł, że szef resortu Łukasz Szumowski "poprosił Głównego Inspektora Sanitarnego, by wydał rekomendację, w jaki sposób te wybory korespondencyjne, jeśli mają się odbyć, trzeba przeprowadzić". - My czekamy na opinię i wtedy się do niej minister zdrowia ustosunkuje - zapewniał Kraska.