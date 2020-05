Budka: żaden odpowiedzialny lekarz ani prawnik nie podpisze się pod wyborami w maju

10 maja ma się odbyć pierwsza tura wyborów prezydenckich. Na prace nad ustawą przyjętą przez Sejm, która przewiduje, że głosowanie zostanie przeprowadzone wyłącznie w sposób korespondencyjny, Senat ma czas do 6 maja. Rząd potwierdził, że już trwają przygotowania do przeprowadzenia wyborów w takiej formie. Zdaniem wielu ekspertów dzieje się tak mimo braku podstawy prawnej.

Budka: nasza wciąż aktualna propozycja to przełożenie wyborów na wiosnę 2021

Jego zdaniem "w maju nie można przeprowadzić bezpiecznych wyborów". - Dlatego zaproponowałem, by odbyły się na wiosnę przyszłego roku i by użyć do tego stanu klęski żywiołowej, który faktycznie jest. Ta propozycja jest nadal aktualna - powiedział szef PO.