"Ewidentnie strach panuje w obozie władzy"

- Wyliczając dokładnie terminy zapisane w tej ustawie i biorąc pod uwagę graniczny termin 6 sierpnia, 28 czerwca to jest ostatnia data, kiedy wybory bezpiecznie mogą się odbyć. Bezpiecznie to znaczy z zachowaniem wszystkich maksymalnych terminów - mówił w "Kropce nad i" poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Zdaniem posłanki Barbary Nowackiej z Koalicji Obywatelskiej "w PiS-ie nie potrafią niczego zrobić normalnie, praworządnie i spokojnie".

12 maja Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą wyborów prezydenckich w tym roku. Zakłada ona, że głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. W zeszły czwartek ustawą zajęły się połączone senackie komisje, które we wtorek kontynuowały prace. Termin wyborów wciąż nie został ogłoszony.

- Jeżeli 28 czerwca odbędą się wybory, to wtedy, mimo wykorzystania wszystkich innych terminów, na przykład przez Sąd Najwyższy, i tak ten akt mógłby nastąpić - ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas środowej konferencji prasowej z udziałem posła Jarosława Gowina, szefa Porozumienia oraz ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, szefa Solidarnej Polski.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek, pytany w "Kropce nad i" o środową wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedział, że prezes Kaczyński nie ogłosił terminu wyborów, a tylko "powtórzył to, o czym mówimy od kilku tygodni". - Wyliczając dokładnie terminy, zapisane w tej ustawie i biorąc pod uwagę graniczny termin 6 sierpnia, kiedy kończy się kadencja urzędującego prezydenta, 28 czerwca to jest ostatnia data, kiedy wybory bezpiecznie mogą się odbyć. Bezpiecznie to znaczy z zachowaniem wszystkich maksymalnych terminów, także dla Sądu Najwyższego na stwierdzenie ważności wyborów - mówił.