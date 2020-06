"Jeżeli frekwencja w drugiej turze jeszcze urośnie, pojawią się nowi wyborcy, którzy mogą przechylić szalę"

Emocje wywoływane przez Andrzej Dudę od połowy kampanii są emocjami negatywnymi. Nie wierzę, żeby to się teraz zmieniło - mówiła w "Tak jest" w TVN24 doktor Anna Materska-Sosnowska, politolożka. Politolog profesor Antoni Dudek ocenił, że jeśli Andrzej Duda będzie prowadził "agresywną" kampanię, "to straci".

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów prezydenckich z 99,78 procent obwodów głosowania. Andrzej Duda zdobył w nich 43,67 procent głosów, a Rafał Trzaskowski 30,34 procent poparcia. Oznacza to, że urzędujący prezydent i kandydat Koalicji Obywatelskiej 12 lipca zmierzą się w drugiej turze

Materska-Sosnowska: wygrana Trzaskowskiego jest w interesie Hołowni i Bosaka

Wyjaśniała, że "Szymonowi Hołowni zależy, żeby wybory były jak najszybciej", bo " stworzenie nowego ruchu (politycznego - red) i utrzymanie go w napięciu przez trzy lata jest bardzo trudne". Odnosiła się w ten sposób do ewentualnych przyspieszonych wyborów parlamentarnych po zwycięstwie kandydata KO.

Zaznaczyła, że "wygrana Trzaskowskiego to też interes Krzysztofa Bosaka, bo im słabszy PiS, tym bardziej będzie potrzebował Konfederatów do jakichkolwiek ruchów w Sejmie".

"Emocje wywoływane przez prezydenta od połowy kampanii są emocjami negatywnymi"

Materska-Sosnowska mówiła też o emocjach, które wywołuje w kampanii Andrzej Duda. - Wczoraj w pierwszym przemówieniu po wyborach prezydent mówił bardzo ładnie, do wszystkich, wspólnotowo, a potem był atak frontalny na kontrkandydata i odwoływania się do haseł Konfederacji - powiedziała.

Jej zdaniem "emocje wywoływane przez prezydenta od połowy kampanii są emocjami negatywnymi". - I nie wierzę, żeby to się zmieniło - dodała.

Podkreśliła, że "prezydent musi pokazać, że jest lwem, a nim nie jest". - Jest za bardzo przyspawany do swojej partii. To największy zarzut wyborców wobec niego. On będzie teraz próbował się od tego dystansować - mówiła politolożka.