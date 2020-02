Andrzej Duda na klubowych obradach PiS. "To formuła właściwa dla demokracji"

Nie jest rzeczą nadzwyczajną, że prezydent rozmawia z większością parlamentarną. To jest oczywiście formuła absolutnie normalna, właściwa dla demokracji. Żadnej nadzwyczajnej historii w tym nie widzę - powiedział prezydencki minister Paweł Mucha, odnosząc się do udziału Andrzeja Dudy w wyjazdowym spotkaniu klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, współtworzącej klub PiS, zauważył, że przyjazd prezydenta nie odbył się "pod osłoną nocy, po cichu, żeby nikt nie widział".

"Żadnej nadzwyczajnej historii w tym nie widzę"

O obecność prezydenta na tym spotkaniu we wtorek był pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceszef jego kancelarii Paweł Mucha. Jak mówił, "prezydent utrzymuje kontakt z klubami parlamentarnymi". Pytany, czy przypomina sobie, żeby Andrzej Duda uczestniczył w obradach innego klubu, odpowiedział, że "nie pamięta, żeby było zaproszenie ze strony jakiegokolwiek innego klubu".

- Nie jest rzeczą nadzwyczajną, że prezydent rozmawia też z większością parlamentarną. To jest oczywiście formuła absolutnie normalna, właściwa dla demokracji. Żadnej nadzwyczajnej historii w tym nie widzę - ocenił Mucha.

Prowadzący Konrad Piasecki wskazywał, że nie pamiętam, by inny prezydent, między innymi Bronisław Komorowski czy Aleksander Kwaśniewski, spotykał się na takich klubowych obradach. - Spotkania odbywały się na pewno ze strony wszystkich prezydentów, jeżeli chodzi o parlamentarzystów. To jest naturalna rzecz - odparł Mucha.

Wskazywał na to, że prezydent wetował niektóre ustawy, powstałe z inicjatywy PiS. - Kiedy prezydent Andrzej Duda ma inny pogląd, potrafi go uzasadnić i bardzo wyraźnie się w tych spawach wypowiada - przekonywał. - Prezydent wtedy, kiedy trzeba było podjąć decyzję nawet wobec własnego politycznego obozu trudną, a on uważał, że dla dobra Rzeczypospolitej takie rozstrzygnięcie jest uzasadnione, takie decyzje podejmował - dodał Mucha.