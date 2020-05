"Rządzący spowodowali taką destabilizację, że trzeba próbować wszystkich rozwiązań"

Okrągły stół w sprawie wyborów zorganizowany przez Lewicę to przełomowy moment. Zabrnęliśmy w chaosie tak daleko, że trzeba próbować wszystkich rozwiązań - powiedział w "Tak jest" w TVN24 Andrzej Rozenek (Lewica). - Trzeba rozmawiać, jeżeli udałoby się wypracować jakikolwiek projekt akceptowalny przez szeroką reprezentację sceny politycznej, to tym lepiej dla wyborów, dla demokracji - mówił Kamil Bortniczuk (Porozumienie, klub PiS).

We wtorek wieczorem Sejm uchwalił ustawę w sprawie organizacji tegorocznych wyborów prezydenckich . Prace legislacyjne nad projektem autorstwa klubu PiS rozpoczęły się i zakończyły tego samego dnia. Ustawa zakłada między innymi, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - zarówno w lokalach wyborczych, jak i w formie korespondencyjnej.

Rozenek: rządzący spowodowali taką destabilizację sytuacji, że trzeba próbować wszystkich rozwiązań

Andrzej Rozenek z Lewicy powiedział w "Tak jest" w TVN24, że "dzisiejsze rozmowy to przełomowy moment". - Od sześciu lat nie było takiej sytuacji, żeby wszystkie siły polityczne od lewa do prawa usiadły przy jednym stole i zaczęły rozmawiać na poważnie o tym, co się w Polsce dzieje - stwierdził.