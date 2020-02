Duda: kiedy ja będę ten urząd sprawował, to ta polityka będzie kontynuowana

Pieniądze na realizację programu 500 plus czy wypłatę 13. emerytury pochodzą z uszczelnienia luki VAT - powiedział w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego prezydent Andrzej Duda. Ocenił, że jest to sprawiedliwa redystrybucja wpłat z podatków i właściwy podział dóbr. - Tamta władza pozwalała, żeby nas okradano - mówił o poprzednikach.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że chciałby kontynuować program "pozytywnych zmian", prorodzinną politykę, a także politykę docenienia seniorów.

Jak mówił, w trakcie jego prezydentury i w ciągu ponad 4 lat, od kiedy władzę sprawuje rząd Zjednoczonej Prawicy, "są procesy, które w wielu przypadkach się rozpoczęły". - Tak, jak z polskim wymiarem sprawiedliwości, który wymaga naprawy. Tak jak zmiany w polskiej służbie zdrowia, które muszą być kontynuowane. Tak, jak ten program emerytalno-rentowy, który także wymaga kontynuacji - wyliczał Duda.

Wspominał o swojej obietnicy z poprzedniej kampanii wyborczej - wprowadzeniu programu 500 plus. - Zobowiązywałem się, że będzie wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Krzyczeli: tego się nie da zrobić, nie ma pieniędzy. Co się okazało? Dało się - mówił.

- To były pierwsze działania, które podjąłem i które później podjęliśmy wspólnie z rządem Zjednoczonej Prawicy. To były nasze wielkie zobowiązania, ale to był element dzieła naprawy Rzeczypospolitej, czyli uczynienia Polski państwem prawdziwie gospodarki rynkowej - podkreślał.

- Po to ubiegam się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej ponownie, ponieważ wiem, że kiedy ja będę ten urząd sprawował, to ta polityka będzie kontynuowana. Zobowiązuję się tutaj przed państwem, że dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, nikt nie odbierze państwu tego, co już otrzymaliście. Nikt nie odbierze państwu podwyższonych świadczeń emerytalnych i rentowych, nikt nie odbierze państwu 500 plus - zapewnił Duda.

Andrzej Duda powiedział, że pieniądze na realizację programu 500 plus, jak również wypłatę 13. emerytury, pochodzą z uszczelnienia luki VAT. - Proszę państwa, okradano nas z 50 miliardów złotych VAT rocznie. Tamta władza pozwalała, żeby nas okradano. Okazało się, że tak zwaną lukę VAT można było dosłownie kilkoma przepisami i kilkoma działaniami w większości załatać - dodał.

Prezydent ocenił, że jest to sprawiedliwa redystrybucja wpłat z podatków i sprawiedliwy podział dóbr. - To wszystko dzieje się dzięki temu, że jest prowadzona uczciwa polityka, że podatki, które są wpłacane do budżetu są sprawiedliwe między ludźmi dzielone - uznał.

Wyliczał też, o ile w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły minimalne wynagrodzenia. - W 2015, kiedy trwała tamta kampania wyborcza, najniższe wynagrodzenie było 1750 złotych (brutto). Dzisiaj jest to 2600 złotych (brutto). Taka polityka była prowadzona - podkreślił.

Dodał, że chce, by proces poprawy jakości życia Polaków był kontynuowany. Wspomniał o wchodzącej od 1 marca waloryzacji emerytur i rent o co najmniej 70 zł brutto i podwyższeniu najniższej emerytury do 1200 zł brutto. - To są realne wzrosty świadczeń - zauważył.

Podczas spotkania wyborczego na rynku w Wodzisławiu Śląskim, mieście o górniczej tradycji, prezydent uznał zmiany w energetyce, m.in. te zwiększające rolę gazu, za nieodzowne. Zapewniał jednak, że nie będą one następować kosztem regionu, miejsc pracy i poziomu życia. - Musimy mieć więcej energetyki opartej na gazie, będziemy prawdopodobnie budować również i elektrownię atomową. Musimy podążać za trendami światowymi, musimy budować nowoczesną gospodarkę. Jest pewne, że będziemy potrzebowali energii coraz więcej – powiedział Andrzej Duda.

- Czy to się będzie działo kosztem Śląska? Bardzo wiele jest obaw, ja wiem. Chcę jasno powiedzieć: nie, ponieważ będziemy to robili w sposób stopniowy i rozsądny, zgodnie z zasadą sprawiedliwej transformacji – zadeklarował prezydent. - Ta sprawiedliwa transformacja oznacza zmiany w energetyce dokonywane tak, aby nie stało się to kosztem społeczeństwa, kosztem gospodarki państwa, kosztem miejsc pracy, kosztem poziomu życia rodzin – mówił Duda.

Zapewnił, iż zmiany będą następować powoli. - Będziemy to realizowali w takim tempie, w którym będziemy w stanie zaoferować czy umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy w miejsce tych, które będą siłą rzeczy znikały, bo przemiany w gospodarce są czymś normalnym – dodał prezydent. Przywołał przykład likwidowanej katowickiej kopalni Wieczorek w Katowicach, której teren i zabudowania mają być wykorzystane do stworzenia HUB-u technologiczno-gamingowego. W sobotę z udziałem prezydenta podpisano list intencyjny w tej sprawie.

- Tu nadal będzie kopalnia, tylko inna. To będzie kopalnia wiedzy, innowacji. Na tym właśnie polega nowoczesna transformacja, budowanie nowoczesnej gospodarki - na stwarzaniu jeszcze bardziej atrakcyjnej oferty niż ta, która była do tej pory – zaznaczył prezydent w Wodzisławiu Śląskim.

