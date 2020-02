"Płacę za mieszkanie, w którym mieszka nasza córka". Prezydent o rosnących cenach

- Jeżeli zobaczę jednak, że moi koledzy robią rzeczy, które nie służą społeczeństwu, nie realizują tych zobowiązań, które na siebie przyjęliśmy, albo które mają niby je realizować, ale będą to robiły źle, to będę nadal, wobec tego protestował. Taka jest odpowiedzialna rola prezydenta Rzeczpospolitej - oświadczył Andrzej Duda.

Nawiązał też do programów społecznych rządu i działań, które jak mówił - w ciągu pięciu lat przyczyniły się do tego, że Polacy nie muszą wyjeżdżać za pracą.

Dodał, że przybycie do Polski sił NATO pokazało, że wschodnia flanka Sojuszu obejmuje zarówno nasz kraj, jak i państwa bałtyckie, a "granica NATO to nie jest granica na Odrze".

Podkreślił, że służby takie jak policja i straż pożarna są modernizowane. Podziękował między innymi strażakom, również strażakom ochotnikom, za służbę. - Strażacy mogą być spokojni. W najbliższym czasie kolejne wozy trafią do straży pożarnej, także do straży pożarnych ochotniczych. Chcemy stopniowo wymienić te 40-letnie często samochody - powiedział prezydent.

Zwrócił uwagę, że kupowany dla Ochotniczych Straży Pożarny używany sprzęt gaśniczy wymagał drogiej certyfikacji w Polsce. Według prezydenta wielu gmin nie było stać na uzyskanie takiej homologacji. Prezydent poinformował, że zwrócił się do MSWiA o to, żeby kwoty za przegląd i uzyskanie certyfikatów zostały "drastycznie obniżone".

- One zostaną kilkakrotnie obniżone w najbliższym czasie - zapowiedział. - Te wozy są i powinny służyć, przede wszystkim właśnie strażakom ochotnikom, bo to oni mają ich najwięcej - dodał.

- I żeby przede wszystkim w swojej działalności nie ranić innych, nie obrażać innych ludzi, nie gorszyć. Bo to także pokazuje, jaka jest jakość państwa. I to jest także kwestia tego, żeby ludzie w Polsce mogli żyć spokojnie, żeby ich nie denerwowało to, co płynie z dyskusji między politykami z telewizji, tylko żeby te dyskusje były merytoryczne, żeby te dyskusje były z poszanowaniem zasad kultury, żeby te dyskusje miały swoją klasę, bo ja to nazywam klasą - powiedział prezydent.